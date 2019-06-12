«Избыточное давление» силовиков: первый вице-премьер РФ засомневался в «правовом государстве», когда говорил о Калви

Уголовное дело в отношении основателя инвестфонда BaringVostok Майкла Калви ударило по инвестиционному климату России. Как заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, в «деле Калви» разберется следствие, но необходимо сделать так, чтобы у правоохранительных органов было меньше «желания» влиять на бизнес. Об этом, как передает корреспондент РИА» Новый День», он сказал накануне в рамках Примаковских чтений.

Комментируя дело Калви, Силуанов заявил, что у него есть определенная «усталость» от этого скандала. «У нас должно быть правовое государство. Не должно быть, а оно есть. Почему, если сажают российского бизнесмена, мы все молчим, а ведутся следственные действия против иностранца – мы начинаем высказывать бурю эмоций? Начинают говорить – ты поддержал Калви или не поддержал? Ты за Калви или против Калви? И вот начинается – а когда ты поддержал, сразу или через месяц?» – сказал первый вице-премьер.

Он также отметил, что в любой другой стране бизнесмены, нарушившие закон, также оказываются под уголовным преследованием. «Если ты выполняешь наше законодательство, ты работаешь спокойно. Но если человек не в ладах законом, если он нарушил закон, он должен понести наказание... Во Франции, в США – посмотрите, сколько иностранных бизнесменов находится за решеткой – по сто лет им дают и более. И никто не устраивает дебаты», – отметил Силуанов.

«Мне это неприятно, я болезненно к этому отношусь, это такой удар по инвестиционному климату», – добавил он.

Первый вице-премьер напомнил, что дело Калви находится под особым контролем, и выразил уверенность, что приговор будет вынесен максимально объективно и беспристрастно. В тоже время он признал, что в России существует «избыточное давление правоохранителей на бизнес». «Нужно, чтобы было меньше «желаний» органов, которые наделены властью, влиять на бизнес. Наша задача в этом подправить законодательство», – сказал Силуанов.

Как сообщал «Новый День», основателя BaringVostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный экспресс» посредством мошеннической схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Уголовное дело было возбуждено 13 февраля на основании поступивших из ФСБ материалов.

По версии следствия, Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный экспресс», что привело к фактическому хищению этих средств.

Инвестиционная компания Майкла Калви BaringVostok специализируется на прямых инвестициях в России. Помимо «Восточного», фондам BaringVostok принадлежат доли в онлайн-ритейлере Ozon, сети «Вкусвилл», строительной компании Etalon, агрегаторе такси Gett, компании «ЭР-Телеком».

Инвесткомпания была основана экс-сотрудником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и инвестбанка SalomonBrothers гражданином США Майклом Калви в 1994 году. На сайте BaringVostok указано, что компания вложила в экономику России $2,8 млрд, капитал входящих в BaringVostok фондов превышает $3,7 млрд.

7 июня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ призвал в деле Калви довериться следствию, которое проводит профессиональную и беспристрастную работу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.06.19

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