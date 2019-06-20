«Коррупционные желания» отдельных чиновников: Госдума решила разобраться со сносом жилья в природоохранных зонах

Госдума намерена разобраться в скандальной ситуации с «коррупционными желаниями» чиновников снести дома и дачи россиян, внезапно якобы оказавшиеся в природоохранных зонах. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству «единоросс» Павел Крашенинников назвал эту тему очень важной, требующей отдельного обсуждения и внесения поправок в природоохранное законодательство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне с вопросом о домах, находящихся в природоохранной зоне, в ходе обсуждения законопроекта о «дачной амнистии» к Крашенинникову обратился либерал-демократ Ярослав Нилов.

«Я знаю много примеров, когда люди в свое время приобретали участки ИЖС, там стояли старые дома. Их сносили и ставили новые, но при попытке получить, как говорится, задним числом разрешение на строительство, людям отказывают, – рассказал депутат. – Эти дома стоят, но они не зарегистрированы и налоги не платятся. А им отказывают по той причине, что там течет какой-то ручей, и это якобы природоохранная зона. Хотя во время приобретения участков дома там уже находились. Это не единичный случай!»

Нилов подчеркнул, что владельцы таких домов находятся в подвешенном состоянии: дачная амнистия в данной редакции на них распространяться не будет, свои дома зарегистрировать они не смогут. При этом речь далеко не всегда идет о дачах, в такие же ситуации попадают и те россияне, кто решил построить для семьи крепкий новый дом в деревне вместо ветхой избушки, доставшейся по наследству. «Отдельные чиновники предлагают им разными путями все-таки эту регистрацию произвести, либо отправляют в суд, – отметил Нилов. – Ну а как работают суды, мы тоже можем только предполагать в данном вопросе».

Глава думского комитета Павел Крашенинников подтвердил, что такие сложные ситуации – не редкость, и нуждаются в законодательном урегулировании. «Органы местного самоуправления, как вы сказали – в кавычках – «при желании» все-таки дома оформляют. Понятно, какие это желания и откуда они возникают. Вот эти все коррупционные желания как раз возникают при отсутствии [необходимых законных] процедур», – заявил «единоросс».

Крашенинников признал, что ни в предыдущем варианте закона о «дачной амнистии», ни в новом проекте ситуации с внезапно возникшими под домами природоохранными зонами не учтены. «Это несколько иное законодательство, природоохранное, – уточнил он. – Здесь нужны какие-то другие поправки, давайте вместе смотреть. Тема очень важная, нужная».

Крашенинников подчеркнул, что в этой связи ассоциации возникают с Подмосковьем и северной столицей, однако много подобных случаев происходило и в регионах, к примеру, в Красноярском крае и республике Тыва. «Здесь нужно смотреть очень внимательно. Там дома были построены тогда, когда вообще такого понятия, как природоохранное законодательство, не было. [Землю] давали в 50-60 годах, люди там поколениями живут. Конечно, я считаю, что это требует обсуждения», – заявил он.

Напомним, в Подмосковье из-за подобной коллизии под снос может угодить целая деревня в Красногорском районе, при этом первое решение местного городского суда уже вынесено.

Владелец участка в деревне Глухово получил от администрации города Красногорска разрешение на строительство дома, снес ветхую избушку и почти построил дом для своей семьи. Однако внезапно природоохранная прокуратура с подачи соседа хозяина дома решила, что именно его строение оказалось в зоне санитарной охраны (ЗСО) Рублевского водозабора.

Дом соседа, стоящий даже ближе к кромке воды, по мнению сотрудников прокуратуры, очевидно, в эту зону не попал. При этом у суда не вызвала изумления трактовка прокуратурой санитарных правил – в которых четко сказано, что в ЗСО попадает только акватория, то есть водная гладь старицы реки Москвы, на которой стоит Глухово. Ни о какой 100-метровой береговой полосе, в которую попадает деревня, речь не идет. Само Глухово стоит на своем месте не одну сотню лет. Теперь же, по логике сотрудников прокуратуры и судей Красногорского суда, жителям деревни надо искать другое место жительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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