«Мне сказали, что прокуратура тебя снесет». Как подмосковные чиновники отжимают «золотую» землю

В «золотом» Подмосковье начинается новая волна передела земли. Красногорский суд в апреле принял решения оштрафовать на 200 тысяч рублей городскую администрацию за выдачу незаконного, на его взгляд, разрешения на строительство частного дома в селе Глухово, а все постройки на участке – снести. Причиной стало сразу несколько весьма странных решений и документов, изданных чиновниками Московской области – которые, по странному стечению обстоятельств, оказались соседями главного заинтересанта в этой истории.

Узкую полосу земли с полуразвалившейся половиной домика в деревне Глухово на берегу старицы реки Москва Андрей Выборнов купил у прежних владельцев в 2016 году. Говорит, мечтал построить здесь дом, чтобы вся семья могла отдыхать от столичного шума и суеты. «Это была своеобразная американская мечта, – рассказал он. – Я заказал необычный проект у архитектора, на этом узком участке можно было строить только такое по форме здание – похожее на корабль». В 2017 году Выборнов согласовал с администрацией Красногорска проект, получил разрешение на строительство и снес свою часть древнего домика. Вторая часть принадлежала соседям, с которыми Выборнов заранее обсудил свои планы и достиг полного согласия.

А вот с соседями с другой стороны, семейной парой Шац, отношения не заладились с самого начала. «Предполагаю, что они пытались сами купить этот участок у прежних хозяев, но те за мизерную цену продавать отказались, – говорит Андрей. – Я даже обсуждать предложения о продаже не стал: участок покупал целенаправленно для строительства своего дома. И с первого дня Андрей и Алла Шац стали вести себя крайне агрессивно, давая понять, что мое появление тут их категорически не устраивает».

Когда на участке Выборного появился котлован, по селу Глухово поползли слухи, что на этом месте строится гостиница с борделем. Выборнов рассказывает, что Алла Шац даже написала письмо с протестом против появления здесь публичного дома, собрала 40 подписей селян и направила этот документ во все возможные инстанции. Отношение к новому соседу в Глухово стало напряженным. «Чтобы успокоить Шацев я показал им проект дома – понятно, что ни о какой гостинице или борделе даже речи идти не могло, – рассказывает Андрей. – Но не тут-то было».

На стройку Выборнова одна за другой стали приходить проверки – с июля прошлого года участок и здание обмеряли и изучали больше десятка раз. «Ни одна из проверок не выявила ни малейших нарушений», – говорит собеседник агентства.

Вторая волна атаки началась в ноябре прошлого года. Несколько раз на участок заявлялись представитель Мособлстройнадзора Михаил Моторо, консультант ГУ МО «Мособлстроцнил» Фарид Касимов и сотрудник ГУ культурного наследия области Владислав Казепин. Как правило, в этой компании была и супружеская чета Шац. 9 ноября, рассказывает Выборнов, представители госорганов незаконно в его отсутствие проникли на участок и успели составить протокол замеров дома. Так, высота строения по замерам «делегации» почему-то составила 13,5 метра – хотя согласно официальным данным БТИ она не достигает и 9,6 метра. Пятно застройки оказалось 117 кв метров (у БТИ – 82,9 кв метра), а общая площадь трехэтажного дома и вовсе вопреки всем правилам математики составила 557 кв метров (БТИ насчитало 270,9 кв метров). Более того: дом Андрея Выборнова внезапно стал многоквартирным, а строительные нормы и правила почему-то оказались взяты из сферы многоэтажного домостроения, а не ИЖС. Согласно этим замерам, Выборнов грубо нарушил выданное ему разрешение на строительство.

Застав несколько раз уже знакомых ему «проверяющих» за беседами с Шацем, Андрей заподозрил неладное – уж слишком упорно все вместе они старались отыскать хоть какие-то нарушения на его стройке. В декабре Выборнов направил заявление в Следственный комитет, изложив в нем свои подозрения по поводу возможного сговора соседа с представителями региональных и государственных органов власти. Ответа от следователей он не получил до сих пор.

Между тем, в пользу его версии говорит любопытная деталь: офисы и Мособлстройнадзора (откуда приходил Михаил Моторо), и «Мособлстройцнил» (Фарид Касимов), и ГУ культурного наследия области (Владислав Казепин) находятся в московском бизнес-центре «Орбита». Там же располагается и офис компании «Фирма «Галан», учредителями которой являются полные тезки супругов Шац. Можно только предполагать, как часто и насколько случайно за обедом или чашечкой кофе могут встречаться все эти люди. У производителя электрических котлов «Галан» широкий рынок сбыта и обширные интересы – к примеру, эту продукцию широко рекламируют и продают на Украине. Еще один полный тезка Андрея Шаца состоит в вип-гольф-клубе. Его партнерами по клубу являются бывшие высокопоставленные чиновники Москвы – такие известные личности, как экс-министр правительства Москвы Петр Сапрыкин, бывший гендиректор спорткомплекса «Лужники» Владимир Алешин, экс-помощник президента, экс-член правления «Газпрома» Виктор Илюшин и другие.

Чтобы отменить загадочный протокол Андрею Выборнову пришлось идти на прием к первому замначальника Мособлстройнадзора Александру Басенину. «Он обнаружил факт фальсификации и прекратил административное дело по протоколу», – говорит собеседник агентства. Правда, природоохранную прокуратуру это не остановило, и в начале 2019 года в Красногорский городской суд был направлен иск о сносе недостроенного дома Андрея Выборнова. Основанием стал тот самый странный протокол и удивительным образом истолкованные Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

В прокуратуре решили, что деревня Глухово попадает в природоохранную зону Б-1 Рублевского водозабора, где новые частные дома строить нельзя – хотя в этих правилах речь идет исключительно об акватории, а не о береговой территории. Акватория же, как известно всем – кроме, очевидно, подмосковных природоохранных прокуроров – это только водное пространство, ограниченное естественными, искусственными или условными границами.

Если же природоохранная прокуратура всерьез сочла, что дома в Глухово незаконно построены в зоне Б-1, то почему надзорное ведомство во главе с прокурором Александром Благородовым не требует сноса всей улицы, которая тянется вдоль злополучной старицы реки Москвы? Пока же действия прокуратуры выглядят как-то уж совсем избирательно.

Кроме того, ответчиком по этой истории оказалась и администрация Красногорского района, которая выдала разрешение на строительство дома высотой до 12 метров. Действительно, в охранной зоне памятника федерального значения «Усадьба Архангельское» строительство выше 10 метров запрещено – но дом Выборного не дотягивал и до 10-ти. Городские чиновники, осознав ошибку, еще несколько месяцев назад вызвали его и официально внесли корректировки в разрешение, приведя документ в соответствие с законом. Но областных чиновников это не остановило.

Несмотря на все доводы логики, суд Выборнов и администрация Красногорска проиграли. Уже в ходе разбирательств судья назначила повторные замеры дома, и вновь те же люди с теми же приборами явились на участок, но теперь намерили уже почему-то не 13,5 – а только 12,4 метра. «Они умудрились включить в высоту здания трубу, – разводит руками хозяин стройки. – Хотя измерять надо по конек крыши». После этого, говорит Выборнов, он напрочь спилил трубу дома, однако удивительные данные уже были вписаны в новый протокол. Администрацию в итоге оштрафовали на 200 тысяч рублей, Выборнову было приказано сносить постройки. А в «чиновничьих коридорах» коридорах посоветовали «не рыпаться», потому что: «Прокуратура тебя все равно снесет».

Решение суда будет обжаловано, говорит собеседник агентства. За последние месяцы ему пришлось досконально изучить законы и постановления об особых зонах, и его возмутила избирательная слепота суда, прокуратуры, Главного управления культурного наследия области и Мособлстройнадзора. По его словам, именно вплотную к забору застроенная капитальными строениями усадьба Шаца должна была в первую очередь заинтересовать проверяющих, которые практически все прошлое лето и осень провели на его участке – и не могли не видеть явные нарушения у соседа.

Сейчас Андрей Выборнов готовит заявление и пакет документов в Следственный комитет РФ. Иск в суд уже подан.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы в природоохранную прокуратуру Подмосковья, Мособлстройнадзор, «Мособлстройцнил», Главное управление культурного наследия Московской области и в региональный ГСУ СКР. Природоохранные прокуроры на вопросы отвечать не стали, заявив, что не уполномочены общаться с прессой – и посоветовали направить запрос в прокуратуру области. В «Мособлстройцнил» подтвердили – у них работает Фарид Касимов, который выполнял распоряжение Мособлстройнадзора и замерял объект в деревне Глухово. Правда, результаты замеров и здесь сообщить отказались, переадресовав журналистов в ГУ госстройнадзора Московской области.

Ответ из Главного управления культурного наследия Подмосковья редакцию изумил. Глава организации Валерия Березовская не ответила на заданные вопросы, зато зачем-то пересказала историю с замерами дома – заодно подтвердив, что вся эта история закрутилась после обращения Аллы Шац.

Насколько серьезная ситуация сложилась с работой чиновников по дому в Глухово можно судить по письму из Мособлстройнадзора. В ответе чиновники ведомства напоминают редакции о праве обратиться в правоохранительные органы, куда можно передать «сведения о совершении должностными лицами государственных органов Московской области противоправных действий».

Ответ из Следственного комитета на момент публикации не поступил.

Эксперты в сфере недвижимости отмечают, что в Подмосковье нередко используются «административные» схемы отжатия земли: владельцу под любыми предлогами чиновники запрещают строить на его участке, после чего он вынужден продавать землю за бесценок. Правда, до серьезных фальсификаций официальных документов до сих пор дело доходило редко.

Редакция РИА «Новый День» обращается к жителям Подмосковья. Если вам известны факты коррупционных схем изъятия земельных участков, объектов недвижимости в Московской области, а также безответственности, халатности, преступном сговоре со стороны чиновников направляйте материалы в редакцию с пометкой (тема письма) «Подмосковье: земля и имущество» по адресу: urfoorg (енотовидная собака) gmail.com. Мы обязательно будем проводить журналистское расследование и придавать огласке случаи нарушения закона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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