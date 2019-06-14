Источники питьевой воды Москвы под угрозой загрязнения: чиновники манипулируют участками охранной зоны

В Москве могут возникнуть проблемы с питьевой водой. Зона санитарной охраны (ЗСО) Рублевского водозабора, который питает половину столицы и стратегические государственные объекты, до сих пор четко не определена. Никто не может точно сказать, какие именно земельные участки попадают на ее территорию. На все запросы в профильные ведомства и организации редакция РИА «Новый День» так и не получила внятного ответа.

Запросы были направлены при подготовке материала о земельном конфликте в деревне Глухово Красногорского района – однако проблема оказалась намного серьезнее, и, похоже, касается не одного поселения.

Ранее «Новый День» сообщал о странной ситуации в деревне Глухово, где суд предписал владельцу строящегося дома на берегу старицы реки Москвы Андрею Выборному снести строение – мотивируя, в частности, тем, что здание попало в ЗСО Рублевского водозабора. Однако проблема в том, что на таком же удалении от берега старицы расположена целая улица – и потенциально под снос угодить рискует весь населенный пункт.

В санитарных правилах 2.1.4.2625-10 сказано довольно обтекаемо, что в пояс 1А Рублевской станции водоподготовки включаются, в частности, акватория реки Москвы в пределах 200 метров выше по течению и 100 метров ниже по течению от ограждения Рублевской станции водоподготовки и соответствующая ей полоса левого берега шириной 100 метров от уреза воды. В пояс 1Б – акватория реки Москвы от плотины в с. Петрово-Дальнее до северной границы п. Рублево и полоса шириной 100 метров по обоим берегам, вся территория полуострова Староречье с заливом и протоками, и вся территория Лохинского острова в его естественных границах, а также акватория стариц, их окаймляющих. Однако ни на публичной кадастровой карте, ни в базе Росреестра нет конкретных данных о номерах участков, которые оказались в этой зоне. Судя по этому описанию, территория по берегам стариц в ЗСО попадать не должна. Но, по мнению природоохранной прокуратуры Подмосковья и Красногорского городского суда, она в ЗСО попадает.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы в управления Роспотребнадзора Москве и области, чтобы уточнить границы ЗСО Рублевского водозабора. В ведомстве сообщили, что зоны установлены санитарными правилами (в которых, напомним, четких границ нет), а за проект ЗСО Московского водопровода отвечает, разумеется, Москва. «Проект ЗСО Московского водопровода включает: а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; б) программу сантарно-противоэпидемических мероприятий по улучшению санитарного состояния территории и акватории ЗСО и предупреждению заграязнения источника; в) правила и режим хозяйственного использования территории поясов ЗСО», – говорится в официальном ответе. То есть именно этот документ должен дать четкий и внятный ответ на вопрос о границах зон.

В управлении Роспотребнадзора по Москве агентству заявили, что «Проекта 3CO Mocковского водопровода» в природе не существует. Отвечает за его разработку АО «Мосводоканал», который неоднократно был оштрафован ведомством за отсутствие проекта, однако кардинально ситуацию это не изменило, и документ разрабатывается до сих пор. Поэтапно.

При этом, как выяснилось, «информация о расположении (...) возможных зон санитарной охраны является секретной, и может находиться в распоряжении АО «Мосводоканал», – сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Получается, что даже сами владельцы участков могут не знать, что их земля находится в зоне санитарной охраны. Следовательно, хозяева земли способны вести там работы, приводящие к загрязнению источников водоснабжения Москвы – просто потому, что информации о запрете на такую деятельность у них нет.

Учитывая, что проект ЗСО уже находится в стадии разработки, «Новый День» обратился в «Мосводоканал» с вопросом о четких границах зон, проходящих по конкретным участкам. Ответ предприятия вернул на исходную точку: выяснилось, что «Мосводоканал» не уполномочен давать разъяснения о нахождении объектов в зонах санитарной охраны водоисточников. Но эти полномочия есть у органов санэпиднадзора – то есть у Роспотребнадзора. Но оттуда нас уже отправили в «Мосводоканал». Круг замкнулся: Роспотребнадзор кивает на «Мосводоканал», а «Мосводоканал» – на Роспотребнадзор.

Фактически сейчас получается, что каждый чиновник, сотрудник природоохранной прокуратуры или судья может по-своему трактовать весьма расплывчатые санитарные правила и передвигать 100-метровую охранную полосу по своему усмотрению. Скандальная история с постановлением о сносе частного дома в Глухово может служить этому практическим подтверждением.

При этом нельзя исключать, что реально попадающие в нее земельные участки проданы, застроены, а их владельцы – сами того не зная – загрязняют источники питьевого водоснабжения Москвы. О сроках разработки «Проекта ЗСО Московского водопровода» ни одно ведомство не уточнило.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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