Скандал с «золотой землей» в Подмосковье: по материалам РИА «Новый День» начата служебная проверка

Редакция РИА «Новый День» добилась проведения служебной проверки в Мособлстройнадзоре по обстоятельствам скандала с домом в деревне Глухово Красногорского района, который возводил местный житель Андрей Выборный. Ранее суд на основании протокола подписанного сотрудниками организации этой структуры, принял решение о сносе постройки, хотя данные БТИ свидетельствуют о законности возведения дома.

В ответе на запрос замглавы Мособлстройнадзора сообщил, что после получения редакционного запроса, Главным управлением Государственного строительного надзора Московской области организована служебная проверка.

Кроме того, в Мособлстройнадзоре подтвердили, что неоднократно получали обращения от соседа хозяина злополучного участка. Письма касались признания дома в Глухово самовольной постройкой.

Скандал в Красногорском районе разгорелся из-за решения городского суда, который в апреле велел снести частный дом Андрея Выборного. Иск подала природоохранная прокуратура Московской области, которая по какой-то причине включила территорию деревни Глухово в охранную зону Б-1 Рублевского водозабора. Фактически решение суда может повести под угрозу сноса всю улицу Набережную. При этом в суде был представлен протокол замеров дома, подписанный сотрудниками «Мособлстройцнил» – организации, подконтрольной Мособлстройнадзору. Согласно документу, хозяин участка грубо нарушил выданное ему администрацией Красногорска разрешение на строительство. Однако официальные замеры БТИ серьезно разнятся с этим протоколом, подтверждая законопослушность владельца дома.

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Москва, служба информации РИА «Новый День»

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