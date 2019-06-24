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Распоряжение Медведева о школьных туалетах пока не выполнено в Забайкалье и Дагестане

В России осталось привести в порядок 230 школьных туалетов в двух регионах. На эти цели выделено около 300 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева в ходе парламентских слушаний в Государственной думе.

«Заканчивается та программа, которая была поставлена перед нами премьером – по обновлению школьных туалетов, – сказала министр. – Сегодня осталось 230 туалетов в Забайкальском крае и Дагестане. Соответственно, получены большие средства из резервного фонда – на строительство 165 туалетов в Забайкалье – 264 млн рублей, в Дагестане на 65 туалетов – 23 млн».

Напомним, в августе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал к 1 сентября решить проблему с неотапливаемыми школьными туалетами и наказать должностных лиц в региональных правительствах, которые не смогли обеспечить детям нормальные условия обучения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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