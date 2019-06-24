«Зачем себе врать?» Правительство ведет Россию в новую демографическую яму

Правительство РФ пытается реализовать неэффективную национальную программу, которая не только не сможет решить проблему убыли населения, но и к 2026 году неминуемо приведет Россию в новую демографическую яму. Согласно выводам Общественной палаты РФ, подготовившей специальный доклад, при реализации нацпроекта «Демография» только в Центральном федеральном округе за 17 лет убыль населения может составить 2 млн человек, что сопоставимо с потерями страны в Первой мировой войне. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы исследования подчеркнули, что кабинету министров нужно перестать «стесняться» и упрощать себе задачи.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев обратил внимание, первые месяцы 2019 года показали, что демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться. «Сейчас ситуация хуже, чем была несколько лет назад. За четыре месяца этого года убыль населения составила почти 150 тысяч человек. Это означает, что за год убыль может составить 450 тысяч человек – это очень много. Такой показатель наблюдался очень давно – в 2007 году», – сказал Фадеев.

По его оценке, причин для этого много, но главная – в том, что правительство РФ уделяет недостаточного внимания этой сфере и занижает для себя целевые показатели. «Можно говорить о демографической пирамиде, о снижении миграционного потока, но мы концентрируемся на естественных процессах. Да, в 90-х была очень низкая рождаемость, и сейчас эти девушки вступили в детородный возраст, их мало, это так. Но проблема заключается в том, что и эти женщины мало рожают», – отметил он.

«Есть так называемый суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – это показывает, сколько детей рожает женщина одного поколения. Для того, чтобы население прирастало, коэффициент должен быть выше 2,05. Сегодня у нас 1,58», – уточнил Фадеев.

Как пояснил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, при сохранении нынешних тенденций, население России продолжит быстро сокращаться. «Сейчас мы движемся в обратном направлении. Инерционный сценарий приводит нас к большим потерям. Если мы будем двигаться с теми показателями, которые есть сейчас (СКР – 1,58), мы будем постоянно находиться в зоне естественной убыли. Что это значит? Мы будем формировать новую демографическую яму, которую вряд ли смогут преодолеть следующие поколения», – подчеркнул Рыбальченко.

В то же время, по его словам, задачи, поставленные в правительственном нацпроекте не способны коренным образом изменить ситуацию. «Если мы будем реализовывать сценарий, предписанный целевыми показателями национального проекта «Демография», (СКР – 1,7) то мы лишь на короткий период времени – с 2023 до 2025 года – будем находиться в зоне естественного прироста (населения), затем снова начнем погружаться в демографическую яму», – сказал он.

Согласно прогнозу Рыбальченко, больше всего потерь будет в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. «При этих показателях ЦФО потеряет за 17 лет 2 млн человек – это фактические потери Первой мировой войны, которые произойдут в мирное время», – отметил он.

Эксперт согласился, что только при показателях СКР в 2,05 Россия сможет выйти на устойчивый естественный прирост, который будет продолжаться до 2024 года. «Потом только из-за структуры населения начнется снижение, но при этом общий прирост населения будет увеличиваться», – подчеркнул Рыбальченко.

В то же время он обратил внимание, что только достижение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, и 80 лет к 2030 году, помогут избежать дальнейших негативных тенденций. И отметил, что этому поспособствуют комплексные меры по улучшению жизни населения.

«Главный фактор, препятствующий рождению детей – это материальные, жилищные трудности и неуверенность в завтрашнем дне, поэтому все социальные цели – рост доходов, снижение бедности, улучшение жилищных условий, обеспечение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет формируют достижение цели обеспечения устойчивого прироста», – считает Рыбальченко.

В этой связи Фадеев со своей стороны отметил, для достижения естественного пророста населения правительство РФ должно выделить в четыре раза больше средств на решение демографической проблемы. «Проект «Демография» довольно масштабный, объем финансирования за 6 лет более 3 трлн рублей. И, кажется, что это много, но мы заявляем, что этого категорически недостаточно. Мировой опыт показывает, что для того, чтобы обеспечить результаты в демографической политике, тратить нужно не менее 2% ВВП, а у нас 0,5%. 2% ВВП – это примерно 2 трлн рублей, сейчас 500 млрд. Тратить нужно в четыре раза больше. С умом, конечно. Мы должны признать, что, если программа будет такой, какая она сейчас есть, не будет естественного пророста населения. Надо это ясно признать. Зачем себе врать?» – констатировал секретарь Общественной палаты РФ.

При этом он подчеркнул, что в стране есть деньги, чтобы улучшить демографическую ситуацию. «Спросят, а где взять деньги? А это не наш вопрос, это – вопрос правительства, министерства финансов. Денег в стране достаточно, финансовое состояние Российской Федерации – блестящее. Если демографическая проблема – одна из главных, давайте решим ее. Когда стало ясно, что российская армия слабовата, нашлись средства на перевооружение, на модернизацию, если демография – действительно приоритетная задача – значит, нужно найти 2% ВВП каждый год», – подчеркнул Фадеев.

Согласно его точке зрения, необходимо «втянуть» представителей власти в этот разговор. «Там недостаточно амбиций. Наш доклад показывает, что можно выйти на естественный прирост населения. Но у власти нет амбиций, они боятся, стесняются об этом говорить – где деньги, зачем такие амбициозные цели будем ставить, а вдруг не получится. Наша задача их морально стимулировать», – заявил он.

Напомним, ранее ООН опубликовал прогноз, согласно которому население России может сократиться до 100 млн человек к 2078 году с нынешних 145,8 млн. Согласно самым негативным оценкам, к концу века население России сократится до 83,7 млн человек. Если оправдается оптимистичный прогноз, то число жителей страны увеличится до 160 млн.

Москва, Мария Вяткина

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