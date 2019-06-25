Дождались: пособия на детей от полутора до трех лет будут увеличены

Социальные выплаты родителям на детей от полутора до трех лет будут увеличены с нынешних 50 рублей до более 10 тысяч рублей, рассчитывать на эти деньги смогут малообеспеченные семьи. Об этом сообщил сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев на совещании кабинета министров.

«Увеличили помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трёх лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тыс рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей», – сказал премьер, слова которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

Медведев напомнил, что этот вопрос затрагивался на совещании в кабинете министров и в ходе прямой линии главы государства. «Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семьи с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребёнка», – сообщил он.

Премьер также отметил, что почти в два раза повысили компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. «Эта мера начнёт действовать уже с 1 июля текущего года», – заверил Медведев.

Примечательно, что ранее в Госдуме представители парламентской оппозиции неоднократно пытались добиться увеличения детских пособий, однако «Единая Россия», которой руководит Медведев, отказывалась поддерживать эти инициативы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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