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Пятница, 28 июня 2019, 16:39 мск

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«Адский суд над Воином Света!» Мосгорсуд снизил штраф стилисту Звереву за защиту Байкала

Штраф защитнику Байкала – известному стилисту Сергею Звереву снижен до 10 тысяч рублей. Такое решение принял Московский городской суд по жалобе на постановление по делу об административном нарушении. Ранее Тверской суд столицы признал его виновным за одиночный пикет на Красной площади.

Сегодня в Мосгорсуде сам стилист и его защита требовали прекратить дело за отсутствием состава правонарушения, однако решение оказалось «половинчатым» и коснулось только снижения суммы штрафа.

О предстоящем заседании Зверев сообщил в своем аккаунте в «Инстаграм» и опубликовал фото из суда – на снимке видна табличка на двери с номером «666». «Преисподняя, – ответили ему подписчики. – Адский суд над воином Света!»

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Как сообщал «Новый День», стилист 3 марта вышел на Красную площадь с плакатом «Против строительства завода на Байкале». Одиночный пикет в Тверском суде был признан незаконным, поскольку территория прилегает к резиденции президента и публичные мероприятия там запрещены. Звереву был назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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