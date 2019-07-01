Госдуме предложили повысить вывозные пошлины на нефть, чтобы остановить рост цен на бензин в России

В Госдуму внесен законопроект об увеличении вывозных пошлин на нефть и запрете правительству РФ бесконтрольно применять к ним понижающие коэффициенты. Авторами проекта выступили депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. В пояснительной записке говорится, что эти меры помогут решить проблему с ростом цен на бензин в России и возможным дефицитом топлива.

Законопроект был внесен в Госдуму сегодня, 1 июля. Изменения предполагается внести в статью 3.1 федерального закона «О таможенном тарифе», которая регулирует порядок установления ставок вывозных пошлин на сырую нефть и некоторые продукты ее переработки.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас закон позволяет применять к ставкам понижающие коэффициенты – в частности, до конца этого года действует коэффициент 0,833, а с 1 января 2020 года в действие вступает коэффициент 0,667. Нулевой понижающий коэффициент по существующему закону начнет действовать только с 1 января 2024 года. Кроме того, правительство РФ сейчас имеет право бесконтрольно своим решением устанавливать такие коэффициенты.

Такие меры были нужны, чтобы поддержать российских экспортеров на мировом рынке, отмечают авторы документа. Однако с момента появления этой нормы закона мировые цены на нефть повысились, поэтому от политики снижения вывозных пошлин уже можно отказаться. В пользу такого решения говорит и необходимость постоянных точечных мер, к которым приходится прибегать кабинету министров для решения проблем с ценами на бензин на внутреннем рынке.

«Согласно сообщениям Министерства финансов Российской Федерации, в 2019 году в целях стабилизации цен на розничном рынке топлива в качестве компенсации нефтяным компаниям будет выделено около 450 миллиардов рублей, а в 2020 году ориентировочный объем таких ассигнований составит уже 1,7 триллиона рублей», – говорится в пояснительной записке.

Решить проблему с дорожающим бензином и его дефицитом в России помогут заградительные вывозные пошлины, считают «эсеры» – такие меры убедят компании оставлять больше нефти в России. Кроме того, возросшие платежи пополнят федеральный бюджет.

Напомним, 17 июня на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами Дмитрию Козаку было поручено разобраться с очередным витком роста цен на бензин. В частности, речь шла о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. После этого стало известно, что ФАС начала проверку ситуации с топливными ценами.

Очередной взлет цен на бензин в России по прогнозам экспертов может произойти уже в сентябре. Преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков считает, что к этому времени нефтяники поймут, хватает ли им выплат по демпфирующей надбавке, чтобы компенсировать расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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