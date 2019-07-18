Лукашенко предложил поставить точку в проблемах интеграции России и Белоруссии

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил определиться с дальнейшим направлением действий по интеграции двух РФ и Белоруссии. По его мнению, все точки над «i» должны быть поставлены к 20-лению подписания Союзного договора – 8 декабря.

«Хочу внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит. В декабре [2019 года] – 20 лет нашему Союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», – сказал Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом пленарного заседания VI Форума регионов России и Белоруссии.

«Поэтому, Владимир Владимирович, я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета – или как мы договоримся – всё это утвердить: и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть», – отметил также белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что «мы определили в данный момент направление наших действий». «Мы имеем сегодня программу, это более или менее стратегический документ, и мы сегодня имеем большой объём, можно сказать по-народному – кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят и программу выработали, которая, по вашим же правительственным оценкам, на 80-90 процентов согласована», – уточнил он.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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