Всех на учет: в России создадут единый реестр данных о гражданах

В России будет создан единый федеральный информационный ресурс сведений о населении страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект правительство РФ внесло сегодня в Государственную думу.

В пояснительной записке к документу говорится, что такой реестр нужен, в том числе, для реализации контрольной функции налоговых органов. Функцию ведения федерального ресурса правительство намерено возложить на ФНС, все данные о каждом гражданине будут вноситься в федеральную информационную систему. В их число входят как базовые – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, реквизиты записей ЗАГС, СНИЛС и ИНН, так и дополнительная информация – в частности, это семейное положение гражданина и информация о его родственных связях.

Предоставлять данные для реестра в электронном виде должны будут, в частности, МВД, Минобороны, ФНС, Росморречфлот и государственные внебюджетные фонды, говорится в пояснительной записке. Защиту персональных данных должна будет обеспечить ФНС России.

В правительстве РФ рассчитывают, что такой федеральный реестр позволит повысить оперативность и качество решений в сфере государственного и муниципального управления, даст достоверную информацию о населении страны, позволит сократить сроки оказания госуслуг, разобраться в сфере предоставления адресных мер соцподдержки и поможет ФНС верно рассчитать и начислить НДФЛ.

Предполагается, что основные положения нового закона в случае принятия его Государственной думой вступят в силу с 1 января 2022 года, при этом планируется установить переходный период до 31 декабря 2025 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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