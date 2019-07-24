Суд арестовал земли скандального мусорного полигона «Ядрово»

Имущество и земельные участки оператора скандально известного мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье арестовано. Такое решение принял Волоколамский городской суд по ходатайству Следственного комитета. Земля и оборудование передано в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба», передает РБК.

Сообщается, что имущество мусорного оператора арестованы на срок предварительного следствия до 7 сентября. Речь идет о нескольких земельных участках, уплотнителе для мусорных полигонов, мини-заводе по сжиганию газа, насосной станции и другом оборудовании. Советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов сообщил РБК, что теперь ответственность за эксплуатацию полигона лежит на министерстве ЖКХ Подмосковья.

Напомним, уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов было возбуждено следственным отделом по Волоколамску подмосковного ГСУ СКР. В нем фигурируют неустановленные должностные лица ООО «Ядрово». Ранее областное минэкологии обнаружило на полигоне разлив свалочного фильтрата на площади 230 квадратных метров, сумма вреда природе была оценена в 2,6 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», в марте 2018 года произошли выбросы свалочного газа на «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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