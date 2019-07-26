«Всероссийская реновация»: правительство РФ не отказалось от изъятия земли у россиян

Совет Федерации одобрил скандальный закон об изменениях в Градостроительный кодекс, против которого в Москве проходили протесты около здания Государственной думы. Спорная норма об изъятии земельных участков из закона удалена, заверила сенаторов заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Татьяна Костарева. Предполагается, что это положение ляжет в основу отдельного закона, который планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Как отметил сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко, в первом чтении в федеральном законе была статья об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Именно эта норма вызвала масштабный протест россиян, которые назвали ее «законом о всероссийской реновации». Предполагалось, что для развития застроенных территорий органы власти получат право изымать земельные участки под многоквартирными домами, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу. Ко второму чтению в Госдуме это положение из закона было удалено.

«Были дискуссионные нормы в первом чтении, – признала Костарева. – Во втором чтении они были извлечены, и их в законе нет».

Между тем скандальная норма об изъятии у россиян земли под их домами ляжет в основу отдельного закона. «Мы готовим в осеннюю сессию отдельные предложения именно по изъятию участков», – сообщил Шевченко.

Изменения в Градостроительный кодекс были одобрены большинством сенаторов. Закон поддержало 153 члена Совета Федерации, против голосовали лишь двое.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.19

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