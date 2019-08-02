Без эйфории: данные Росстата о росте промпроизводства вновь вызывают вопросы

Рост показателей российской экономики не носит устойчивого характера, в течение ближайшего квартала динамика промышленного производства не покажет положительных результатов, а относительно того же периода прошлого года темп увеличения промпроизводства снизится с 3% в июле до примерно 2% в августе и сентябре. При этом данные Росстата о динамике промышленного производства содержат нестыковки и вызывают вопросы. К таким выводам пришли аналитики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ в очередном бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Расчеты Росстата об ускорении роста промышленного производства в июне до 3,3% год к году (после 0,9% в мае), а также выход в плюс темпов роста со снятой сезонностью вызвали обсуждение об устойчивости темпов роста российской экономики, отмечают эксперты. Учитывая волатильный характер динамики промпроизводства с 2017 года, аналитики пришли к выводу, что среднемесячный прирост со снятой сезонностью за январь 2017 – июнь 2019 гг. составил около 0,2%.

Например, в мае прирост резко замедлился из-за спада в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности, однако это свидетельствовало не о начале нового кризиса, а являлось лишь эпизодом весьма волатильного и медленного роста российской промышленности, имеющего место уже два с половиной года. В июне прирост составил уже 1,1% к маю.

«Впрочем, опять возникают вопросы к данным Росстата. Если темпы роста четырех укрупненных секторов промышленности за июнь и январь-июнь по данным Росстата взвесить по добавленной стоимости 2010 г., то получим 2,8 и 2,4% прироста соответственно. При этом если вторая цифра близка к официальной росстатовской (но все же ниже на 0,2 п.п.), то вторая явно ниже – на 0,5 п.п», – отмечают аналитики.

По их оценке, расчеты Росстата вызывают вопросы и усиливают общую неопределенность экономической ситуации в России. При этом, как отмечают эксперты «Центра развития», по отношению к темпам роста ВВП промышленность в этом году растет с явным опережением. Так, в первом полугодии она выросла на 2,6%, а ВВП по предварительным данным Минэкономразвития лишь на 0,7%. Самую серьезную динамику показала фармацевтическая промышленность, услуги в сфере добычи полезных ископаемых и ремонт и монтаж машин и оборудования. Самые низкие темпы роста зафиксированы у табачной промышленности и в производстве прочих транспортных средств и оборудования. В целом июньский рост нельзя назвать фронтальным, подчеркивают аналитики, обращая внимание, что в России сохраняется и тенденция к падению инвестиций из прибыли.

«В первом квартале 2019 г. рост инвестиций в основной капитал в экономике в целом упал до 0,5% прироста год к году против 3,8% в первом квартале 2018 года, – говорится в бюллетене. – При этом в 2019 г. продолжался рост балансовой прибыли как потенциального источника финансирования инвестиций, но общая экономическая неопределенность резко снижает инвестиционную привлекательность ряда видов экономической деятельности».

Очевидно, что в таких условиях промышленность будет расти за счет тех сфер, которые пользуются господдержкой. Экспортно ориентированные отрасли будут тормозить продление ограничений ОПЕК на добычу нефти, усиление торговых войн, а также тренд к укреплению реального эффективного курса рубля – это снижает международную конкурентоспособность российских производителей. Эксперты подчеркивают, что этот фактор не привел к ускорению импорта пока только из-за слабости внутреннего спроса.

«Консенсусный рост российского ВВП (судя по имеющимся опросам и прогнозам правительственных и международных организаций) составляет около 1,5% в 2019 г., а тренд роста промышленности – 0,2% в месяц, или около 2,5% в год, – отмечают в «Центре развития». – Хотя ускорение роста промышленности в июне не носит устойчивого характера, однако во втором полугодии, возможно, будут частично преодолены или смягчены факторы экономической конъюнктуры, которые затормозили рост ВВП в первом полугодии до 0,7% год к году против 2,3% в 2018 г., а рост промышленности до 2,6% против 2,9%". К таким факторам эксперты отнесли повышение НДС, укрепление реального курса рубля, высокий уровень неопределенности экономической ситуации и торговые конфликты в мире.

«Наши расчеты показывают, что темпы роста промышленного производства со снятой сезонностью в течение ближайшего квартала будут около нуля (к предыдущему месяцу), а относительно того же периода прошлого года снизятся с 3% в июле до примерно 2% в августе и сентябре», – заключили аналитики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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