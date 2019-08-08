Кризис в Киргизии: «жестокая борьба неизбежна»

Причинами кризиса в Киргизии стали клановая борьба и передел собственности, которые вылились в «типовую драку» между экс-главой государства Алмазбеком Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Очевидно, Россия в эту ситуацию вмешиваться не будет. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Он обратил внимание, что в Киргизии сложилась типично клановая система управления, при этом один клан, интересы которого представляет экс-президент Атамбаев, был отстранен от власти. «Но я думаю, добровольный уход был вынужденным, – отметил Сивков. – Естественно, приход нового президента с новой командой предполагает, что все грехи предыдущей команды надо было на кого-то списать, потому что брать их на себя они не хотят. Это во-первых. А во-вторых – нужно обеспечить передел собственности. Вот подоплека сложившейся ситуации».

По оценке эксперта, на компромисс между действующими силами в сегодняшних условиях вряд ли стоит рассчитывать. «Передел собственности может проходить в мягкой форме, как это было у нас в 2000 годы и продолжается до сих пор, может быть в жесткой форме, как это происходит сейчас в Киргизии, он может быть в очень жесткой форме, как на Украине, но, тем не менее, это именно так, – пояснил Сивков. – Если нет истинной демократии, если к власти приходят кланы за счет внутриклановой борьбы, если кланы приходят с целью не развития страны, а личного обогащения, жестокая борьба неизбежна».

Интересы России при этом, очевидно, не затронуты, и руководство страны устраивают обе политические фигуры, отметил собеседник агентства. «Наш президент, видимо, решил не вмешиваться в эту ситуацию, поскольку Алмазбек Атамбаев сюда приезжал насколько известно совсем недавно, шли переговоры с нашим президентом, он вернулся, и тем не менее, начались его преследования, – говорит эксперт. – То есть по всей видимости, и тот, и другой – это фигуры, которые в принципе устраивают наше руководство. Поэтому Россия устранилась от этой ситуации».

По оценке эксперта, если бы конфликт в Киргизии затрагивал интересы России, руководство нашей страны приняло бы решение в пользу либо Жээнбекова, либо Атамбаева – «обеспечили бы ему безопасность соответствующими мерами, в том числе дипломатического характера». Однако, учитывая, что никаких мер принято не было, можно сделать вывод, что Россия решила не вмешиваться в кризис в Бишкеке.

Что касается лидеров двух противоборствующих кланов, то очевидно, «будет типовая драка, от этого никуда не уйти», полагает собеседник агентства. «Тот, у кого административный ресурс – сильнее, чем тот, у кого есть власть. Как говорится в известной поговорке, пришедшей со времен средних веков: железо крепче золота», – отметил Сивков.

По информации ИА «24.kg», бывший президент Атамбаев после долгих переговоров сдался властям. Силовики вывезли его с территории резиденции в Кой-Таш. Вместе с экс-главой государства находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.

Ранее парламент Киргизии обсуждал возможность обращения к президенту с предложением введения чрезвычайного положения в Бишкеке. К вечеру в городе собралось полторы тысячи дружинников, которые должны обеспечить общественный порядок. Мэрия обеспечила их транспортом.

Как уже сообщал «Новый День», 7 августа силовики дважды предпринимали попытку штурма резиденции бывшего президента Киргизии. В результате погиб один спецназовец, еще один находится в тяжелом состоянии. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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