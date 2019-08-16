Подмосковные власти нашли птиц около «Жуковского»

Специальная комиссия, которая сегодня выехала в район аэропорта «Жуковский», обнаружила стаи птиц в окрестностях станции по сортировке мусора «Экосервис». Об этом сообщил «Интерфаксу» министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По его версии, на самом предприятии вчера птиц не было, но они могли испугаться – в то время там работала тяжелая техника. Он также добавил, что аномального скопления птиц не нашли ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов «Сафоново», ни на свалке мусора на берегах озера Глушица.

Как сообщал «Новый День», самолет А321 накануне утром вылетел из Москвы в Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, которые отказали. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке. Самолет с убранными шасси и отключенными двигателями приземлился на кукурузной поле в километре от взлетной полосы. Все пассажиры остались живы. Авиакомпания пообещала выплатить каждому пассажиру компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

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