Лекарственное дело: задержанная из-за иностранного препарата для сына москвичка стала свидетелем по уголовному делу

Новое продолжение получил скандал с задержанием москвички при покупке иностранного лекарства для сына-инвалида. Как сообщила юрист детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова, женщина признана свидетелем по уголовному делу.

По ее словам, которые приводит «Интерфакс», уголовное дело было возбуждено «по факту», а не «в отношении лица». «Пока ей ничего не угрожает», – уточнила юрист.

Сообщается, что после задержания на почте женщину «опросили», а затем отпустили.

В Федеральной таможенной службе подтвердили, что задержанная проходит свидетелем по делу о незаконном ввозе через границу наркотических и психотропных веществ (ч.1 ст.229.1 УК). Всего она получила три посылки с фризиумом, в общей сложности 600 таблеток. Сотрудникам ФТС она сказала, что заказала лекарство для 25-летнего сына, больного эпилепсией, но не представила рецепта врача или заключения консилиума с рекомендацией применять этот препарат, заявили в пресс-службе ведомства.

«Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен постановлением правительства Российской Федерации № 681 от 30.06.1998», – напомнили в ФТС.

О том, что женщину задержали прямо на почте с посылкой, в которой был препарат, в соцсетях сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. «Маму зовут Лена. У ребенка эпилепсия. Врач назначил фризиум. Мама заказала лекарство в Интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего – ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет», – рассказала Мониава на своей странице в «Фейсбуке».

Столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович прекратить преследование женщины. В ситуации пообещал разобраться Минздрав РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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