Штраф за «рабочий» перекур: Минздрав РФ выступил с новыми антитабачными идеями

Минздрав РФ рекомендовал работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность труда. Такое предложение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья», которое цитируют «Ведомости».

В программе Минздрава говорится, что экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составлять от 0,8 до 2% ВВП. По данным портала SuperJob.ru, на которые ссылается ведомство, курящие сотрудники выходят на перекуры 3-4 раза за рабочий день, каждый раз они тратят на это 5-10 минут.

Таким образом, компания, в которой работают 15 курящих сотрудников со средней частотой курения четыре раза в день по 5 минут, тратит впустую почти 150 000 рублей в месяц при средней зарплате в 30 000 рублей, говорится в презентации Минздрава. В пересчете на среднюю зарплату в 2018 гожу в размере 43 700 рублей эта сумма составит 218 500 рублей в месяц.

Кроме того Минздрав указал на исследование Высшей школы экономики, которое показало, что вероятность пропуска рабочих дней по болезни у курящих работников на 9% выше, чем у некурящих. При этом курящие работники старше 35 лет болеют не только чаще, но и дольше своих некурящих коллег. Также доказано, что у курящих сотрудников ниже производительность труда, утверждает Минздрав.

Помимо введения системы штрафов министерство рекомендует принять еще ряд мер по борьбе с курением на работе. В частности, предлагается оборудовать места общественного пользования детекторами дыма, организовать здоровую альтернативу вместо перекуров (например, расставить в офисе тарелки с яблоками) или включить в пакет ДМС оказание помощи по отказу от курения.

Вместе с тем, Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя и табака, говорится в рекомендательных корпоративных модельных программах, разработанных министерством, уточняет «Интерфакс».

Для проверки сотрудников Минздрав предлагает использовать алкотестер, определяющий алкогольное опьянение по выдыхаемому воздуху. Проверки персонала могут быть как плановыми, так и случайными, а также при подозрении на опьянение, при несчастных случаях и повторные.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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