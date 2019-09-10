«Осознайте ответственность»: спикер Госдумы призвал правительство РФ ускориться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ ускорить внесение в нижнюю палату парламента законопроектов, связанных с реализацией послания президента Федеральному собранию и национальных проектов. Об этом он заявил в своем вступительном слове по поводу открытия осенней сессии Госдумы.

Кроме поздравлений с возобновлением работы, Володин обратил внимание парламентариев, что в законотворческом портфеле Госдумы на данный момент находится 1 311 законопроектов, 244 из них уже приняты в первом чтении, четыре прошли второе чтение. В числе приоритетов работы нижней палаты парламента он назвал законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию и нацпроектов.

Так, из 85 пунктов плана по реализации послания президента выполнено 55, по 7 пунктам законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной думе, внесения 14 законопроектов депутаты ожидают от правительства, сообщил Володин. Кроме того, план рассмотрения первоочередных законодательных инициатив включает 24 пункта по национальным проектам. По 8 пунктам законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной думе, еще семь должно внести правительство РФ.

«Мы убедительно просим вас сделать все возможное, чтобы правительство ускорило внесение законопроектов, связанных с реализацией послания президента и национальных проектов, – обратился Володин с трибуны Госдумы к полномочному представителю правительства в нижней палате парламента. – Сегодня многое зависит от того, когда будут внесены законопроекты и сможем ли мы их рассмотреть до конца осенней сессии. Поэтому осознайте ответственность, и мы будем ждать этих законопроектов как можно быстрее».

В то же время спикер Госдумы обратил внимание депутатов на качество законотворчества, подчеркнув, что нижняя палата парламента зачастую идет по простому пути, принимая законы с отсылочными нормами. В таких случаях правительство должно принять подзаконные акты, чтобы закон начал работать. Так, в весеннюю сессию нижняя палата парламента приняла 325 законов, 109 из них оказались именно с отсылочными нормами. «Фактически каждый третий [закон], – уточнил Володин. – Это неправильно».

При этом он подчеркнул, что правительство РФ нередко затягивает принятие таких актов, либо принимает их, «базируясь на своем видении решения проблемы». Такая ситуация сложилась, например, с законом о карантине растений, принятом еще в 2014 году. Кабинет министров более 20 раз переносил сроки принятия к нему подзаконных актов, последний раз такое решение было принято 21 июня этого года. «Этот пример говорит о том, что нам нужно либо идти на прямые нормы, либо мы должны обязывать правительство принимать подзаконные акты в определенные сроки», – подчеркнул Володин, уточнив, что Госдума в осеннюю сессию намерена взять под контроль издание нормативных подзаконных актов.

Вместе с тем спикер нижней палаты парламента напомнил о предстоящем рассмотрении бюджета, и призвал не сводить обсуждение законов к объемам финансирования – которое, разумеется, важно для регионов, однако «правильно было бы поговорить о создании условий для реализации в регионах программ государственно-частного партнерства», и о бюджетном обеспечении регионов, разрыв в котором составлял в прошлом году до 7 раз.

Володин также затронул тему предстоящего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), подчеркнув, что «это парламентская организация, а не политическая, и в этой связи ПАСЕ необходимо уйти от тех атавизмов, которые она унаследовала, желая стать политичечской структурой». Спикер Госдумы призвал ПАСЕ не вмешиваться в дела других государств, а заняться принятием модельных законов, что сделало бы работу более полезной, и сделать все, чтобы защитить историю от переписывания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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