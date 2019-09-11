«Оторвались от коллектива»: Госдуму возмутили зарплаты ректоров вузов

Министерству науки РФ придется сравнить зарплаты ректоров российских вузов со средними по их учебным заведениям. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», с такой просьбой сегодня в рамках правительственного часа к министру науки Михаилу Котюкову обратился спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента поинтересовался, есть ли у министерства возможность проанализировать ситуацию с оплатой труда в высшей школе, где зарплата по указанию президента РФ должна быть не ниже двукратной по региону. «Проанализировать, какая должна быть зарплата преподавателей без учета ректоров, проректоров, деканов и завкафедрой, – пояснил Володин. – Как вы знаете, в некоторых учебных заведениях ректор получает очень высокую зарплату, в десятки раз выше, чем зарплата доцента, кандидата наук. Если мы проанализируем и увидим, что действительно зарплата преподавательского состава меньше – надо будет принимать решение».

«Мы подготовим анализ», – пообещал Котюков.

«Вы по каждому вузу можете посмотреть», – подсказал Володин. «У нас сегодня совершенствуется система оплаты труда ректорского корпуса», – сообщил в ответ Котюков. – Устанавливается, что не более, чем в 8 раз зарплата ректора должна превышать среднюю по коллективу».

«Не более, чем в 8 раз – но это бывает в разы больше, чем зарплата министра, это бывает настолько много, что если тут сейчас эти цифры будут звучать, мы знаем, какая будет реакция, – ответил спикер Госдумы. – Здесь, думаю, вас все депутаты поддержат. Потому что не может быть такого разрыва. Все обсуждают зарплаты министров, но у наших коллег из высшей школы может быть в несколько раз выше. Отрываться от коллектива нельзя. Когда доцент получает менее 20 тысяч, а такие примеры есть. Вот Иван Иванович (Мельников, вице-спикер Госдумы – ред.) профессор МГУ. А ректор получает миллионы. А есть проректора, которые получают больше, чем ректора».

Ранее СМИ сообщали, что зарплата ректора вуза даже в провинции доходит до 600 тысяч рублей в месяц, а рядовой преподаватель там получает 20-30 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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