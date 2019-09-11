Правительство РФ «не ставит задачу» снижать цены на бензин

Правительство РФ не ставит задачу вернуть цены на бензин на уровень середины прошлого года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

С вопросом о ценах на автомобильное топливо к представителю минфина обратился депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. «Сколько правительство уже заплатило нефтяникам за то, чтобы они сдерживали цены – дайте, пожалуйста, данные по отрицательному акцизу, – обратился к Трунину парламентарий. – И что вы планируете делать дальше? Вы сказали, что сейчас цены [на топливо] не растут, но они до этого выросли. Значит, они должны упасть до предыдущего уровня? Планирует ли правительство какие-то меры, которые позволили бы вернуть цены на внутреннем рынке на уровень середины прошлого года?»

Как выяснилось, снижать цены на бензин никто не собирается – более того, правительство об этом даже не задумывалось. «На настоящее время задачи вернуть цены на уровень середины прошлого года перед нами никто не ставил. Мы над этим, честно говоря, не работали, – признался замминистра финансов. – Основная задача, которая перед нами ставилась – не допустить резкого роста цен, который бы превышал инфляцию. И плюс рост налогов в этом году. С этой задачей правительство справляется».

Трунин сообщил, что точные данные по суммам обратного акциза, которые были выплачены нефтяникам из бюджета, готов предоставить позднее. «За первые пять месяцев – больше 120 млрд, за полгода эта цифра приближалась к 140 млрд рублей, которые были возвращены, – сказал он. – Когда цены на нефть снизились, ежемесячная сумма перечисления обратного акциза упала. У меня есть информация, сколько было уплачено обратного акциза нефтеперерабатывающим предприятиям, и сколько было компенсировано в виде компонентов ставки НДПИ, которые также увязаны с обратным акцизом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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