«А что будет с людьми, на которых упадет 5 кг тротила?» Госдума разрешила силовикам сбивать дроны

В России силовые структуры – полиция, Росгвардия и ФСБ – получат право сбивать частные беспилотники. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, официальными авторами которого в Госдуме выступила группа депутатов-«единороссов», сегодня был принят в первом чтении.

Как заявил представлявший документ депутат Госдумы и один из его авторов Александр Хинштейн, законопроект предоставляет полномочия правоохранительным и силовым органам на пресечение полетов беспилотных аппаратов «в целях защиты жизни и здоровья граждан». Парламентарий сообщил, что в мире все больше случаев использования дронов для совершения терактов, доставки оружия и боеприпасов. В России же неуклонно растет само количество беспилотников в собственности граждан – только в прошлом году было продано больше 160 тысяч таких аппаратов, при этом за весь год ведомства на территории всей страны зафиксировали целых 16 попыток пролета дронов «над охраняемыми объектами, объектами инфраструктуры, в том числе и транспортной».

«В этой связи необходимо разработать четкий механизм, защищающий жизнь и здоровье наших граждан от преступных посягательств», – подчеркнул Хинштейн. В качестве такого механизма депутат с соавторами предложили дать полномочия силовикам пресекать полеты дронов в местах проведения массовых мероприятий с массовым участием граждан. Кроме того, сбивать аппараты разрешат «для обеспечения безопасности важных государственных, критически важных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, а также над местами проведения контртеррористических операций, местами проведения следственных мероприятий и оперативно-розыскных действий».

Думской оппозиции идея силовиков не понравилась. Первым с вопросом к Хинштейну обратился «эсер» Валерий Гартунг, которого несколько насторожила эта инициатива – в первую очередь потому, что дронами пользуются организаторы митингов для подсчета количества их участников. При этом «получить разрешение на свой беспилотник, чтобы получить эту картинку, сегодня не удается – а теперь мы еще вводим запрет и право его сбивать», отметил депутат.

«Вы говорите, сегодня у организаторов акций уже не получается эти дроны запускать. И тогда смысл их запускать?» – ответил Хинштейн, подчеркнув, что эти полеты и так запрещены, просто пока у силовиков нет прав сбивать такие аппараты.

«Сегодня техника позволяет при помощи дрона перевезти большое количество взрывчатки. В прошлом году с территории сопредельного государства в районе города Севастополь потерпел крушение дрон, который мог переносить до пяти кг груза. А теперь представьте ситуацию, когда дрон, переносящий 5 кг тротила, застывает над толпой, где собралось 10 тысяч человек? Должна быть возможность у силовых органов не допустить дальнейшей трагедии?» – заявил Хинштейн.

«Вы разрешаете уничтожать беспилотники, которые окажутся в тех территориях, которые кто-то посчитает объектами спецопераций. А вы подумали о том, что будет с людьми, если на них упадет этот сбитый беспилотник с пятью килограммами тротила?» – поинтересовался депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

«Задача – чтобы он просто не долетел до места массового пребывания граждан, – отрапортовал Хинштейн. – Относительно граждан, которые теоретически могут пострадать, мы очень рассчитываем, что таких ситуаций не произойдет, и в каждом конкретном случае руководители будут принимать решения, исходя из ситуации».

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны обратил внимание, что не все дроны способны переносить грузы и поинтересовался, как авторы законопроекта решили их разграничить. «И четкий критерий – когда сбивать, когда нет, когда полиция разрешит взлет на массовом мероприятии, а когда нет. Или все на усмотрение полицейских?» – поинтересовался он. «Законопроект не касается регулирования полетов дронов, мы не прописываем дифференциации по весу, – сообщил Хинштейн. – Речь о праве пресекать полет там, где запрет и так уже есть».

Еще один представитель фракции КПРФ Николай Коломейцев, в свою очередь, напомнил, что большая часть дронов и так относится к спецслужбам. «Мне неизвестно, что основное число дронов стоит на вооружении правоохранительных организаций», – ответил Хинштейн. На предложение парламентариев добавить Минобороны в список ведомств, которым разрешено стрелять по дронам, Хинштейн ответил отказом. «Министерство обороны не является правоохранительным органом», – пояснил он.

Депутат от «Единой России» Эрнест Валеев – один из авторов законопроекта – заявил, что фракция «Единой России» поддерживает такой документ.

В ответ либерал-демократ Сергей Иванов обратил внимание на «опасность» дронов для «душевного здоровья» россиян. «Я помню только один такой эксперимент, когда средней паршивости дрон, способный поднять хоть мало-мальский вес, его использовали для доставки почтовых отправлений, эксперимент благополучно провалился – «Почта России» проводила, он [дрон] врезался в стену. Помните, наверное? Дорогой, кстати, был очень, – напомнил Иванов. – Оставляю без комментариев тот факт, что правоохранительные органы позволяют где-то покупать пять килограммов тротила и потом направлять это на толпу. Что касается объектов правительственных и тд, вы же знаете, что вся земля сфотографирована со спутников, и там можно даже монетку разглядеть. Это ни для кого не секрет. А вот секрет – как живут отдельные наши, скажем, слуги народа. И очень много беспилотников летают по закрытым пунктам и снимают: у кого где дача, конюшня, дом для прислуги и тд. И вот для этого такие беспилотники нужно сбивать – потому что это действительно забота о душевном здоровье народа. Кому будет приятно глядеть, что человек, который декларирует одно, на самом деле владеет другим?»

«Когда расстреливают невинных детишек, которые у отца из сейфа оружие стырили, а потом ведут репортаж – вот эти кадры, конечно, нужно уничтожить. И для этого не нужны никакие беспилотники, которые могут сверху показать, как все на самом деле происходит. А потом это объявят антитеррористической операцией, и все умоют руки. Я против этого», – жестко заявил Иванов.

Однако законопроект все же был принят большинством депутатов при одном «против» и одном воздержавшемся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

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