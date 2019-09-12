«Единая Россия» отклонила законопроект о повышении зарплат школьным учителям

Фракция «Единая Россия» в Госдуме отказались предоставить дополнительные гарантии педагогическим работникам через изменения в федеральном законе «Об образовании». Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу поддержали лишь 94 парламентария при одном воздержавшемся. Остальные депутаты вообще игнорировали голосование.

Представляя законопроект его автор – депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что новшество позволит решить кадровый вопрос в школах – при существующей системе дефицит педагогов к 2030 году достигнет 200 тысяч. Сегодня в средних образовательных учреждениях не хватает «предметников», отметил он, сославшись на исследование Общероссийского народного фронта, а сами учителя говорят, что их зарплаты крайне малы, из-за чего они вынуждены брать вторую ставку или подрабатывать в качестве репетитора.

В школах с 2010 года работало 1 800 тысяч человек, сегодня – 1 100 тысяч, сообщил Шеин, объяснив это серьезными сокращениями. «Это объясняют сокращением самого числа детей, но демографическая волна имеет разные параметры. Число педагогов сократилось примерно на 40%, а число детей – процентов на 25-28», – уточнил он. По его словам, в этой ситуации возросла нагрузка на учителей – если в 2010 году на одного педагога приходилось 10 учеников, то в 2018-м – уже 15.

Как считает Шеин, все это не позволяет давать школьникам качественное образование, как следствие – у родителей ежегодно растут расходы на репетиторов. Однако деньги на это есть не у всех – этим объясняется общее падение качества среднего образования и подготовки школьников к поступлению в вузы, пояснил депутат. Вывод – надо увеличить объем финансирования на систему образования в РФ примерно на 3 трлн рублей, поскольку есть такой объективный показатель, как отношение расходов на образование к ВВП – в России он составляет 3,3%, а в развитых странах – около 6-7%.

Законопроект «эсеров», по их подсчетам, будет стоить бюджету примерно 200 трлн рублей. Он позволит педагогам получить раз в 10 лет дополнительный оплачиваемый отпуск, возможность получения подъемных – до 5 окладов для молодых специалистов, надбавку в 25% на три года для молодых учителей, готовых работать на селе, и по 200 тысяч подъемных для сельских педагогов. Кроме того, два оклада должны будут получать учителя, которые согласятся в срок по достижению возраста уйти на пенсию. Кроме того, 3 тысячи рублей должна будет составить надбавка для учителя, имеющего научную степень кандидата наук, и 7 тысяч – за докторскую степень. Кроме того, согласно проекту закона, «майские указы» президента должны быть привязаны к окладу педагогов.

Между тем, думский комитет по образованию и науке законопроект «эсеров» не поддержал. «На данный законопроект поступил отрицательный отзыв правового управления [Госдумы], правительства РФ, – сообщила член комитета Татьяна Касаева. – В отзыве правительства указано, что фракция несколько раз вносила аналогичные законопроекты, и получала аналогичные замечания, но авторы не посчитали правильным их устранить».

При этом, по ее словам, часть положений законопроекта и так прописана в во многих региональных законах, а вопрос о компенсационных выплатах по закону решают сами образовательные организации.

В итоге большинством голосов парламентарии отказались предоставлять дополнительные гарантии учителям уже в первом чтении законопроекта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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