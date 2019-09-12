«Кривая логика»: Госдума отказалась отменять «дадинскую» уголовную статью

Сегодня нижняя палата российского парламента отказалась декриминализировать «дадинскую статью» 212.1 Уголовного кодекса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции «единороссов» заявили, что отсутствие уголовных дел по ней в течение четырех лет означает, что превентивная цель достигнута.

Законопроект в Госдуму внесли либерал-демократы еще в 2017 году по итогам «дела Дадина», приговор которому за повторное нарушение законодательства о митингах отменил Верховный суд. Как пояснил один из авторов законопроекта – депутат Госдумы Ярослав Нилов, учитывая взятый курс на декриминализацию законодательства, либерал-демократы рассчитывают на то, что коллеги поддержат инициативу.

Оппозиция, действительно, поддержала идею парламентариев – однако «Единая Россия» высказалась резко против. Член комитета по госстроительству Ирина Белых заявила, что статья носит превентивный характер, и с момента ее принятия было возбуждено лишь три таких уголовных дела, приговор же вынесен лишь один – Ильдару Дадину, и то он был признан ошибкой и отменен.

«Вы правильно сказали, что в законе-то все правильно написано, и не должно быть таких уголовных дел, – отметил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Но они есть, люди сидят. Вы говорите, что единственное решение было отменено – так сейчас еще один заехал. А сколько мы будем ждать, пока изменится правоприменительная практика, сколько судеб поломаем? Ну если статья не работает, должны парламентарии свое слово сказать? В этой ситуации может каждый оказаться. Три ложных доноса – и гражданин за решеткой. И разве судьи понесли ответственность, когда были вынесены неправосудные решения? Хотя бы выговор следователю объявили? И сколько выплатил бюджет пострадавшему человеку – за это кто-то должен отвечать? Виновные как были в стороне, так и остались. Такие нормы закона нужно отменять, и речь идет не только об этой норме, а о тех, где есть преюдиция в рамках уголовного законодательства».

В то же время Гартунг напомнил «единороссам» слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который призвал парламентариев изучать правоприменительную практику законов, которые они принимают.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, напомнил Белых о недавних событиях. «Две недели назад вынесено решение по этой статье, это я – чтобы освежить память, – сообщил он. – Давайте всех за превышение скорости на третий раз привлекать к уголовной ответственности. Логика-то кривая». Приговор по «дадинской статье» получил Константин Котов.

«Я должна сейчас ответить давайте? – парировала Белых. – Если вы внесете такой законопроект по ПДД, мы будем его рассматривать. Если было вынесено такое решение – значит, значит, статья 212 прим сработала. Есть очень конкретные условия, когда данная статья применяется. Если в течение четырех лет это единичный случай, это значит, что работает превентивная мера».

Либерал-демократ Сергей Иванов со своей стороны напомнил ситуацию с прокатившимся на мотоцикле президентом Владимиром Путиным, которого ГИБДД отказалась штрафовать за езду без шлема, пояснив, что движение на трассе было перекрыто. По этой логике, отметил депутат, теперь любой автолюбитель сможет проезжать на красный сигнал светофора в случае, если трасса пуста. «Закон должен работать для всех», – подчеркнул парламентарий.

Белых в ответ заявила, что нельзя ставить знак равенства между одним и тем же преступлением, и повторным однородным правонарушением. «Комитет призывает законопроект отклонить», – заключила она.

В итоге инициативу либерал-демократов поддержало всего 96 парламентариев.

Напомним, статья 212.1 – «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – была включена в УК РФ летом 2014 года. Ильдар Дадин – стал первым в России осужденным по этой статье. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам колонии общего режима. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. Его отправили в колонию №7 в карельском Сегеже. Позже разразился грандиозный скандал: Дадин сообщил о пытках, которым его подвергали в колонии. Было начато расследование с привлечением правозащитников, которое факты пыток не подтвердило. Однако Дадина было решено перевести в другую колонию. 22 февраля 2017 года Президиум Верховного суда России отменил обвинительный приговор. 26 февраля он был освобожден.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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