Кто «слил»? Союзное государство России и Белоруссии может превратиться в конфедерацию – Минск занервничал

Союзное государство России и Белоруссии может превратиться в конфедерацию, в которой экономика РФ поглотит более слабую братскую республику. По версии российской стороны, оба правительства уже предварительно согласовали соответствующую «программу», в то же время Минск назвал эту информацию «вбросом».

Как пишет «Коммерсантъ», 6 сентября премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Известно, что программа рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

При этом, по данным издания, в ряде вопросов объединение будет аналогично системам конфедеративных или даже федеративных государств. В настоящий момент в документе зафиксировано не много конкретных моментов, но известно, что самое важное, что предполагается объединять – это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.

Кроме этого, с 2021 года планируется объединить таможенную политику, вплоть до совместных таможенных рейдов, общей информсистемы и «едва ли не общей таможенной службы» и энергополитика. В последнем случае документ прямо предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. При этом документ предусматривает взаимную отмену роуминга с 1 июня 2020 года.

В настоящий момент в документе предусматривается, что обе стороны к 1 ноября 2019 года должны будут представить друг другу предложения по «дорожным картам» объединения экономик, подготовке законодательных шагов по интеграции к концу 2020 года. Отмечается, что «иные положения договора» о Союзном государстве также могут обсуждаться.

При этом, как отмечает издание, ВВП Белоруссии в 2018 году составлял 3,4% ВВП России, при реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Белоруссии на уровне управления. Для российской экономики главный риск неравновесной интеграции – открывающаяся «под интеграционные нужды» возможность пересмотра внутренних правил игры, чем могут воспользоваться заинтересованные стороны.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, комментируя эту информацию, назвала ее «вбросом». «Все громкие термины, используемые в приведенной статье, – конфедерация, федерация и т.д. – мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия», – цитирует ее слова газета «Наша Нива».

Она подчеркнула, что тезис о независимости Беларуси и России лежит в основе переговорных процессов. «Это свято! Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы», – сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента Белоруссии также подчеркнула, что документ становится программой только тогда, когда будет принята на высшем Госсовете в декабре. «Пока работа продолжается. По всем иным интересующим подробностям мы предлагаем обращаться к тем, кто данную информацию «слил», – заключила Эйсмонт.

Как сообщал «Новый День», в последний год Минск неоднократно высказывал недовольство политикой Москвы по отношению к Белоруссии. В январе Лукашенко даже пригрозил, что Россия может потерять «единственного союзника» на Западе, если сторонам не удастся разрешить разногласия из-за налогового маневра в РФ. На этом фоне Лукашенко также высказался о якобы существующем стремлении России присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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