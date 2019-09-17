«Для правильных пацанов»: Росимущество пытается выселить писателей

В Подмосковье разгорается громкий скандал: Росимущество обратилось в суд с требованием забрать у творческой элиты их загородные квартиры, которые были им выделены еще во времена СССР как мастерские в так называемом Доме творчества «Внуково», передает телекомпания НТВ.

Как сообщается, писатели получили свои мастерские в советские годы – Литературный фонд отдал им их в пожизненную аренду. После распада Союза правообладателем небольших домиков стало уже Литературное сообщество, что сейчас пытается оспорить Росимущество.

Как отмечает телекомпания, общественная организация выполняла обязательства по содержанию и ремонту недвижимости и при этом платила налоги. При этом Росимущество несколько лет назад уже обращалось в суд. Одним из требований было признать дома самостроями. Но суд встал на сторону писателей. Они предоставили весомый аргумент – указ первого президента РФ Бориса Ельцина, который отдал мастерские в бессрочное и безвозмездное пользование.

Писатели опасаются, что, если Росимуществу удастся закрепить за собой право собственности, то все договоры аренды с ними признают недействительными. Больше всего их беспокоит, что после такого решения никто не будет охранять уникальный исторический облик и на его месте появятся элитные коттеджи.

Комментируя эту ситуацию, известный писатель Захар Прилепин обратил внимание, что «там каждый дом хранит десятки разнообразных историй». «Давайте там все снесем и поставим там дома для правильных пацанов, которые будут правильно жить и зашивать правильный кэш. Ну нормально ли это?» – сказал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.19

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