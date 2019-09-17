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Вторник, 17 сентября 2019, 18:30 мск

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Мировые цены на нефть возобновили падение

Сегодня мировые цены на нефть резко подешевели на фоне сообщений о скором восстановлении мощностей добывающей отрасли в Саудовской Аравии. В ходе сегодняшних торгов стоимость барреля нефти марки Brent упала почти на 6,8% до $64,6 за баррель. Американская нефть опустилась в цене ниже $60 (-6,3%).

Падение нефтяных котировок отразилось на биржевом курсе российской валюты. Доллар с расчетами «завтра» поднялся в стоимости до 64,33 рубля, евро – поднялся выше уровня в 71 рубль. По итогам утренних торгов Банк России назначил на завтра, 18 сентября, официальный курс доллара на отметке 64,1213 рубля, евро – 70,6040.

Накануне после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоимость барреля Brent поднималась до $71,95, что почти на 20% превысило уровень закрытия последних торгов предыдущей недели. По итогам понедельника котировки поднялись почти на 14%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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