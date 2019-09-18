Сбой в московском метро: встала «серая» ветка

Сегодня вечером в московском метро произошел очередной сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба подземки, на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Савёловской» до «Серпуховской» из-за падения пассажира.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – уточняется в твиттере.

Судя по комментариям пассажиров в социсети, сбой ощутим станциях «серой» ветки в центре Москвы – задержка поезда на «Чеховской» достигла 30 минут.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.19

Ударил ребенка шилом более 100 раз: москвич отправлен на принудительное лечение за жестокую расправу над женой и сыном. / Президент США объявил о назначении нового советника по нацбезопасности. / Выбросила кота из окна: в Москве возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»