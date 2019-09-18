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Среда, 18 сентября 2019, 18:53 мск

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Сбой в московском метро: встала «серая» ветка

Сегодня вечером в московском метро произошел очередной сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба подземки, на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Савёловской» до «Серпуховской» из-за падения пассажира.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – уточняется в твиттере.

Судя по комментариям пассажиров в социсети, сбой ощутим станциях «серой» ветки в центре Москвы – задержка поезда на «Чеховской» достигла 30 минут.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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