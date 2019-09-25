Госдума одобрила новый «закон Клишаса»: силовики смогут следить за россиянами без разрешения суда

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении очередной законопроект сенатора Андрея Клишаса – на этот раз документ касается передачи силовикам данных о геолокации мобильных телефонов без судебного решения. Как считают депутаты, фактически правоохранительные органы смогут следить за всеми гражданами, несмотря на оговоренную в Конституции РФ неприкосновенность частной жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сложившейся традиции сам Клишас в Госдуму на рассмотрение своей инициативы не пришел, за него документ представила депутат-«единоросс» Татьяна Касаева. Парламентарий подтвердила, что изменения в федеральный закон «О связи» позволяют оператору связи определять местоположение мобильного телефона по геолокации и обязывают его передавать эти данные силовым структурам без судебного разрешения. Поводом для таких изменений, отметила Касаева, стали ситуации с пропавшими и потерявшимися людьми. В пояснительной записке авторы законопроекта привели пугающие цифры – каждый год в России теряется 120 тысяч граждан, причем порядка тысячи из них погибает.

Депутат Госдумы от «ЕР» Максим Кудрявцев от лица думского комитета по связи законопроект поддержал, заявив, что на коммутаторе оператора всегда есть информация, к какой базовой станции в каждый момент времени прикреплен конкретный абонент. Эта информация, по его словам, может быть очень полезна при оперативно-розыскной деятельности. «Даже если потерявшийся человек ни разу не звонил по телефону, но он был включен, его можно таким образом отследить», – отметил он.

Думская оппозиция к новой идее сенатора Клишаса отнеслась настороженно. В частности, депутат от КПРФ Александр Ющенко отметил, что «принятые законы правоохранительными органами часто интерпретируются по своему». «Где гарантия, что законопроект будет использоваться, чтобы найти пропавших без вести, а не просто граждан, которые интересуют правоохранительные органы?» – поинтересовался он. Представитель фракции «эсеров» Николай Рыжак тоже признал, что законопроект «выходит за границы поиска людей, это очевидно», однако при этом сообщил, что фракция «Справедливая Россия» инициативу Клишаса поддержит.

«Вы в своем заключении прописали, что проблемы, которые пытаются решить этим законопроектом, уже урегулированы в действующем законодательстве, – напомнил его коллега Валерий Гартунг о «законе Яровой» о поиске пропавших детей. – И в редакции, предложенной авторами, нет ни слова о поиске людей. Там просто безусловное право оперативных служб получать информацию о любом гражданине, который даже не потерялся никуда. Вот зачем это-то делать?» В этой связи парламентарий предложил авторам документа доработать текст закона таким образом, чтобы он не давал силовикам такой широкий круг полномочий.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов со своей стороны напомнил, что гарантии неприкосновенности личной жизни пока никто не отменял. «Операторы связи и так оказывают подобные услуги и сообщают в случае поступления запроса, куда ходит человек, что он смотрел и на каком сайте», – обратил внимание он, указав на другой нюанс законопроекта. Одно из его положений обязывает оператора связи уже при заключении договора брать согласие у абонента на предоставление его персональных данных третьим лицам без его согласия – иначе договор просто не будет заключен. «Как бы не поставить граждан в очень неудобное положение, – отметил Иванов. – Надо добавить, что операторы связи при получении запроса должны незамедлительно поставить в известность об этом то самое лицо, в отношении которого поступил запрос».

Примечательно, что новая инициатива сенаторов насторожила не только оппозицию. Депутат-«единоросс», генерал-лейтенант и экс-сотрудник системы МВД и налоговой полиции Николай Брыкин напомнил, что сейчас такие ситуации урегулирует закон об оперативно-розыскной деятельности – а в новом законопроекте можно усмотреть нарушение конституционных прав граждан. «Вижу угрозу: будут злоупотреблять, будут проводить заказы, – предположил он. – Я просто опасаюсь». Сын знаменитого актера, депутат-«единоросс» Сергей Боярский, в свою очередь, предложил подумать об ужесточении ответственности для правоохранителей за злоупотребление возможностями, которые предоставит новый закон.

Очередной «законопроект Клишаса» в итоге был принят при 307 голосах «за» и четырех воздержавшихся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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