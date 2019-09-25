Госдума разрешила засекретить гособорнзаказ

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает публиковать данные о закупках в сфере гособоронзаказа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на предупреждения, что в существующем виде новые правила убьют конкуренцию, большинство депутатов инициативу поддержало. В числе авторов документа – видные представители фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко и Петр Толстой.

Как пояснил представлявший законопроект «единоросс» Владимир Гутенев, сейчас не все закупки в рамках гособоронзаказа составляют государственную тайну, однако размещение в открытом доступе сведений о составных элементах технического задания при анализе таких источников может повлечь раскрытие секретной информации. Кроме того, нередко размещение такой информации в Интернете фактически означает разглашение данных о взаимодействии поставщика с лицом, включенным в санкционные списки, отметил он.

«Каким образом будут проводиться конкурентные процедуры, если мы полностью уберем из открытого доступа информацию о таких закупках? – поинтересовался депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Закон очень короткий, но чрезвычайно важный, и если мы его примем без поправок, он убьет всю конкуренцию в военной отрасли». Парламентарий предложил авторам документа ко второму чтению «подумать, как ограничить применение этой нормы, чтобы конкуренция среди поставщиков существовала».

«Полностью закрывать информацию о размещении этих заказов нельзя – мы убьем всю конкуренцию, и в конце концов отменим эту норму, мы это уже проходили, – подчеркнул Гартунг. – У нас уже были космические цены на простую автомобильную технику, когда гражданская и военная техника мало чем отличались».

Однако судя по реакции «единороссов», проблемы сохранения конкуренции должны отступить перед вопросами секретности военной отрасли. В частности, по мнению депутата Андрея Ветлужских, в гособоронзаказе надо только установить контроль за ценообразованием и обеспечить «внутреннюю конкуренцию через предложения конкретным предприятиям, производящим продукцию».

В первом чтении идею засекретить военные госзакупки поддержало 377 депутатов.

Согласно законопроекту поправки предполагается внести в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Речь идет о торгах в рамках государственного оборонного заказа в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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