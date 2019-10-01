Росстат назвал цену переписи населения

Первая «цифровая» перепись населения, которая пройдет в 2020 году, обойдется бюджету РФ более чем в 33 млрд рублей. Примерно половина этой суммы будет выплачена переписчикам в качестве зарплаты, четверть пойдет на техническое обеспечение. В частности, на закупку планшетов с отечественной операционной системой (ОС) предполагается потратить 6,7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, для проведения переписи планируется закупить 360 тысяч планшетов с российской ОС. Фактически получается, что стоимость одного планшета для Росстата превысит 18 тысяч рублей. Поставщиком этого пакета, в который входят планшеты, станет «Ростелеком».

Основной этап переписи стартует ровно через год – 1 октября, он продлится до конца месяца. Глава Росстата отметил, что перепись-2020 может стать последней, которая проводится методом личного интервью.

Как напоминает РБК, ранее Малков заявлял, что в ходе переписи будут использоваться большие массивы данных, а информацию Росстату будут предоставлять власти и мобильные операторы. «Работа с мобильными операторами будет организована», – подчеркнул Малков.

При этом каждый гражданин сможет сам определить свою национальность, поскольку, как подчеркнул глава Росстата, «принцип переписи – это самоидентификация». Например, 10 лет назад, когда проводилась предыдущая перепись населения, Росстат получил около 50 новых национальностей, которые в России реально существовали, но до этого времени люди себя с ними не идентифицировали.

В ходе пробной переписи населения, которая прошла в прошлом году, далеко не все россияне захотели сообщать информацию о себе Росстату. В частности, как сообщила начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина, больше всего отказов было в крупных городах, а вот на Камчатке и Сахалине люди охотно предоставляли о себе все данные.

При подготовке к переписи Росстат изучал опыт зарубежных стран, в первую очередь, это касается Европы. Малков подчеркнул, что там в полной мере используются цифровые технологии, которые планируется максимально внедрить при проведении Всероссийской переписи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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