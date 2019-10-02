«Это просто караул»: в Подмосковье депутат потребовал возбудить уголовное дело против чиновников администрации

В Подмосковье разгорается очередной скандал. Депутат думы Серебряно-Прудского городского округа Сергей Мигунов обратился в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по ст. 136 УК РФ («Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина») в связи с действиями чиновников местной администрации.

«Полагаю, что убеждения мои и моих избирателей, оппозиционные большинству депутатов городского округа Серебряные Пруды и чиновников администрации по проблемным вопросам городского округа Серебряные Пруды, такие как попытка строительства мегасвинарника, несанкционированное захоронение и сжигание отходов, развал здравоохранения, брак в ремонте плотины, ливневая канализация по ул. Советской, необоснованные коммунальные тарифы, озвучиваемые мною в социальных сетях, на встречах с избирателями, в депутатских вопросах, повлияли на должностных лиц администрации городского округа Серебряные Пруды о принятии решения о лишении моего законного права на подъезд к моему земельному участку и отказ от своего обязательства в обеспечении мне возможности беспрепятственного доступа со стороны ул. Ремесленной к принадлежащему мне на праве собственности земельному участку», – говорится в тексте заявления в полицию от 25 сентября (копия есть в распоряжении редакции).

В интервью РИА «Новый День» Мигунов пояснил, что 23 года является депутатом в Серебряных Прудах и сейчас подвергается беспрецедентному давлению со стороны представителей исполнительной власти. По его словам, ситуация начала развиваться в негативном ключе после реализации так называемой муниципальной реформы, которую инициировал подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

«После того как пришла эта новая власть (в городской округ в 2017 году) начался нонсенс. Вот за что Александр Шестун (экс-глава Серпуховского района, – прим. ред.) сидит? Он боролся, чтобы (Серпуховской район) не переводили в городской округ, как только перевели – область забрала всю власть. У нас произошло то же самое. Выбирать своего главу мы уже не имели право», – сказал он.

Депутат отметил, что в 2017 году вместе с назначенным на пост главы Олегом Павлихиным пришла и новая команда, которая, по его выражению, начала «чудить». «Никто не думал, что глава будет так чудить. Вся команда новая пришла, дума была выбрана не жителями города, «Единая Россия» протащила абсолютно всех», – заявил Мигунов. При этом он отметил, что до января 2018 года тоже являлся членом «ЕР», но после вступления в силу пенсионной реформы вышел из партии.

По словам депутата, новый состав городского парламента начал поддерживать инициативы местной администрации и регионального правительства. Одна из самых актуальных проблем – строительство крупного свинокомплекса, против которого выступили местные жители. «Вопрос был в том, что они хотели его построить в низине и русле двух рек. Когда люди узнали – народ поднялся», – рассказал он.

В этой связи Мигунов обратил внимание, что на территории городского округа в деревне Клемово уже работает свинарник и ближайшие поселки задыхаются от зловоний. «Они не построили никакие очистные. Там все «убивается». Они навоз под видом переработки просто шлангом заливают под почву и зарывают. Но свиной навоз не являлся продуктом питания для земли», – подчеркнул он.

По его словам, добиться решения об отмене строительства свинокомплекса удалось только с помощью митингов и общественных инициатив. «В итоге признали нецелесообразным строительство – мы вышли на инвестора и сказали – не тратьте свои деньги, мы под трактора ляжем», – отметил депутат.

Между тем, как сказал Мигунов, ситуацию с мусором в Серебряных Прудах округе переломить не удалось. Летом 2018 года в городском округе работать первый мусоросортировочный комплекс. «В Серебряно-Прудском районе решили сделать первый пилотный экспериментальный проект. Наша власть под это подписалась, не спросила даже жителей. Почему опять же люди были возмущены? Они (власти) определили место, где собирались строить – деревня Аннино на трассе. Было непонятно, почему, если вы строите для «нужд» Серебряно-Прудского района, то строится на трассе. Опять же в этом месте нельзя было строить – это низина, там очень близко находятся водоносные слои. Это просто караул. Но так как деньги «ввалили» и наше руководство подписалось, началось строительство. Мы и в правительство писали, и Путину – не посчитались ни с кем, строят там», – констатировал депутат.

«Перед стройкой нам говорили, что это новейший проект, который будет настолько прозрачный, что мы в любое время сможем посмотреть, какие машины приезжают, что возят. На сегодняшний день никого из нас не пускают. Я получил письмо, что этот полигон является частной собственностью, и заход туда мы не имеем право вам дать. Это нонсенс, тем более – я депутат», – отметил он.

При этом Мигунов сообщил, что местный мусор на этот комплекс не вывозится. «Возится из Одинцово, из Видного – из ближайшего и дальнего Подмосковья. Это мы определяли по номерам. У нас не мусорный полигон, это сортировка и переработка. Они привозят мусор, пропускают его через этот завод, остаются «хвосты». Потом эти «хвосты» должны куда-то вывозиться, по проекту – на мусоросжигательные заводы, которые сейчас пытаются построить», – сказал он и уточнил, что сейчас не совсем ясно, куда исчезают «хвосты», так как местный полигон закрыт.

Более того, как отметил Мигунов, после начала с 1 января мусорной реформы ситуация заметно ухудшилась. «Раньше была чистота порядок. Но после начала 2019 года и прихода нового каширского оператора стал навал мусора», – сказал он.

В результате в городском округе стали появляться несанкционированные свалки. «С января этого года мусор стали закапывать и в бывшем песчаном карьере. Кстати, собственник карьера – депутат Серебряно-Прудского района, правая рука главы, он является учредителем карьера… После реформы стало еще хуже, чем было. Тарифы повысились в два раза: с частного дома 100 кв метров – 250 рублей и дальше по метражу в прогрессии растет» – отметил депутат.

При этом Мигунов подчеркнул, что местные власти категорически отказываются решать нарастающие проблемы. «14 сентября была организована встреча с избирателей с администрацией – ни один из руководителей не пришел. 24 сентября на заседании думы я им сказал, что раз вы не пришли к жителям, я зачитаю запросы. Все до одного депутата проголосовали за лишение меня возможности донести все требования. Причиной отказа назвали неправильно сформулированное обращение. Абсурднее я в своей жизни ничего не видел», – сказал он.

Как считает Мигунов, попытки повлиять на решения местной администрации и регионального правительства в итоге привели к беспрецедентному давлению на него самого, в том числе, через закрытие дороги к его собственному земельному участку. Последние несколько дней народный избранник в знак протеста был вынужден забаррикадироваться в трейлере и направить заявление в правоохранительные органы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.10.19

Забастовки врачей ни к чему не привели. Теперь здравоохранением должен заняться Путин. / Темная история: мэрия Москвы отдает детские сады коммерсантам. / Жители Казахстана стали жертвами мошенников из России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»