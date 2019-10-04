«Волчий билет»: врачи онкоцентра имени Блохина жалуются на негласное распоряжение не брать их на работу

Заявления на увольнение подали восемь врачей НМИЦ имени Блохина, сообщили в пресс-службе учреждения и подчеркнули, что всего в центре онкологии работает 135 сотрудников. При этом уволившиеся онкологи сообщили об указании Минздрава не принимать их на работу в другие клиники.

В пресс-службе НМИЦ имени Блохина опровергли слова замдиректора НИИ Георгия Менткевича, что заявления об увольнении написали девять врачей – по данным пресс-службы, руководству передано восемь. Четыре из них уже подписаны, причем такие же данные были во вторник. Еще четыре заявления рассматриваются. «Больше никто увольняться не собирается. Всего в детском институте работают 135 человек», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-служба медучреждения.

При этом сами уволившиеся врачи сообщили СМИ о том, что не могут устроиться на работу в другие клиники Москвы. «Знаем, что из Минздрава поступило всем указание никого из нас на работу не брать – в федеральные и другие государственные клиники, насчет частных вроде такого не было, – сообщил «Интерфаксу» заместитель директора НИИ Максим Рыков, который также сообщил о своем увольнении. – Нам звонили, говорили, что хотели взять, но давят, чтобы не брали».

Между тем в министерстве здравоохранения опровергли эту информацию, заявив, что «подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло». Тем не менее, ранее замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан заявил, что не примет на работу увольняющихся онкологов именно из-за того, что они восстали против руководства. «У нас полно своих квалифицированных сотрудников, и люди, которые не могут ужиться с руководством, кому они нужны? Я вас уверяю, они не являются уникальными специалистами», – заявил он в интервью «Говорит Москва». Он подчеркнул, что центр им. Рогачева не будет принимать пациентов центра им. Блохина. «Наш центр, естественно, не готов, потому что мы переполнены. По моим сведениям, онкоцентр (Блохина) способен в полном объёме делать то, что они делали раньше, а постепенно будут наращивать», – сообщил Масчан.

Ранее сообщалось, что уволившихся онкологов НМИЦ имени Блохина заменят врачи из Российской детской клинической больницы. В пресс-службе НМИЦ заверили, что работа продолжается в штатном режиме. «Четверо уволившихся врачей уходят с понедельника, сначала в отпуск, – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-службы. – Но пятеро врачей из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств также с понедельника. Ни одной минуты никто без помощи не останется. Настрой остальных специалистов абсолютно спокойный. Всё в штатном режиме». По данным агентства, заявления об увольнении руководству подали пять врачей, четыре из них подписаны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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