Счетная палата: нацпроект «Жилье и городская среда» на грани срыва

Счетная палата России предупредила о рисках невыполнения национального проекта «Жилье и городская среда» в результате падения доходов населения и низких темпов роста экономики. Динамика выдачи ипотечных кредитов в этом году уже демонстрирует спад, и выйти на целевые показатели к концу 2019 вряд ли удастся. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, выступая сегодня в Госдуме на правительственном часе.

Орлова отметила, что в паспорте нацпроекта речь идет о достижении его целей только при устойчивом росте реальных доходов граждан, инфляции ниже 4% и темпах роста экономики выше среднемировых порядка 3,5% – 4%. «Пока, как следует из данных Росстата, в заданных рамках удается удержать только инфляцию, 2,5% с начала года, – заявила Орлова. – Экономический рост с начала года составил менее 1% – 0,9%, реальные денежные доходы граждан сократились на 1,3 %, и продолжается падение».

По оценке аудитора, такие тенденции могут создать риски достижении запланированных показателей нацпроекта, констатировала аудитор. При этом основным способом приобретения гражданами жилья в нацпроекте определена ипотека. В этом году улучшить свои жилищные условия таким путем по проекту должно 1,6 млн граждан. «Ставка по кредиту не должна превышать 8-9%. Сейчас она составляет порядка 10% годовых», – обратила внимание Орлова.

В то же время аудитор уточнила, что в сегодняшних условиях в стране наметилась тенденция замедления выдачи ипотечных кредитов. По данным банка России, за 8 месяцев этого года выдано 788 тысяч таких кредитов, или около 99 тысяч ежемесячно. «Для выполнения показателей за оставшиеся четыре месяца необходимо выдавать 193 тысячи ипотечных кредитов ежемесячно, а это почти в два раза больше, чем сейчас», – подчеркнула она.

Кроме того, к 1 октября кассовое исполнение в целом по нацпроекту составило всего 59%, или около 58 млрд рублей. В регионы при этом поступило лишь 34%, или 33,6 млрд рублей. Например, на расселение из аварийного жилья субъекты получили 30% от выделенных на это средств, это около 10,6 млрд рублей. Из 8,5 тысячи дворов и 5 тысячи общественных пространств работы к 1 октября завершены по 4,8 тысячи дворов и 1,8 тысячи пространств, это 57% и 36% соответственно.«Значительная часть работ по благоустройству будет завершена в неблагоприятный погодный период, то есть после 1 ноября», – констатировала Орлова.

Согласно выводам Счетной палаты, переход строительной отрасли на эскроу-счета может повлечь банкротство и уход с рынка до трети застройщиков, это касается в основном малых, средних и региональных компаний, что ведет к риску увеличения количества недостроенных домов и числа обманутых дольщиков.

В этой ситуации Счетная палата предложила правительству РФ проанализировать предварительные результаты перехода строительной отрасли на эскроу-счета, выработать механизмы минимизации негативных последствий, а также принять меры повышения доступности жилья за счет снижения стоимости его строительства.



Москва, служба информации РИА «Новый День»

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