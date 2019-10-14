Счетная палата просит обосновать повышение выплат по родовому сертификату

Счетная палата России попросила Фонд социального страхования (ФСС) РФ обосновать увеличение стоимости родового сертификата в 2020 году до 12 тысяч рублей. Как заявил сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам аудитор Сергей Штогрин, задать правительству соответствующий вопрос стоит и парламентариям.

В целом, как прозвучало в докладе о бюджете ФСС главы фонда Андрея Кигима, с 2020 года минфин увеличит финансирование по статье о технических средствах реабилитации на 4,5 млрд рублей, компенсирует тарифы с нулевой ставкой, а кроме того – предусмотрит повышение выплаты по родовому сертификату на 1 тысячу рублей. Это потребует дополнительных бюджетных расходов в 1,3 млрд рублей. «Вопрос – почему на одну тысячу? – поинтересовался аудитор. – Никаких обоснований и финансовых расчетов по этому вопросу нет». Штогрин посоветовал депутатам обратиться к правительству РФ с просьбой обосновать эту сумму.

Между тем, поручение повысить выплату по родовому сертификату в сентябре дал премьер-министр Дмитрий Медведев. «Предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысячрублей с целью финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности», – говорится в перечне поручений федеральным министерствам от 27 сентября.

Кроме того, у Счетной палаты возникли вопросы к ФСС по переходу на прямое возмещение по листам нетрудоспособности. Аудитор напомнил, что одним из аргументов в пользу этого шага называлось сокращение «левых» больничных. Сейчас в эксперименте участвуют уже 59 регионов. При такой схеме компания направляет в ФСС электронные документы, а Фонд сам выплачивает пособие по нетрудоспособности.

Предполагается, что с 1 января 2020 года к проекту присоединятся уже 69 регионов, а с 2021 так будут работать все 85 субъектов РФ. «Но по тем регионам, где уже перешли, вместо профицита получился дефицит», – указал аудитор, отметив, что ФСС только в январе 2021 года рассчитывает погасить долги по этой статье перед работодателями. «То есть эффект получился обратный», – резюмировал аудитор Счетной палаты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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