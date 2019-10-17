Лукашенко – России: «Не надо на нас смотреть, как на врагов!»

Россия не должна видеть в Белоруссии «врага, который повернулся к ней спиной». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Не надо на нас смотреть, как на врагов, которые отвернулись спиной к России. Этого никогда не было и не будет, – цитирует его слова агентство «Белта».

Белорусский лидер напомни, что «были очень серьезные времена, когда искрило» в отношениях Москвы и Минска. «И газ перекрывали, и нефть не поставляли, и так далее. И только благодаря регионам нам удалось удержать наши отношения, и сегодня они на приличном уровне. Не без проблем, но на приличном уровне. Думаю, мы с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым (посол России в Беларуси), МИД и правительством России решим и эти вопросы. Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае», – сказал также Лукашенко и подчеркнул, что у России нет более близкого союзника, чем Белоруссия.

Он также заверил, что Белоруссия просто физически не может повернуться в сторону Запада, потому что ее не пустят на рынок Евросоюза. «Нас особо там не ждут, потому что препятствием этому является даже не диктатура Лукашенко, препятствием этому является экономика. Там машиностроение не хуже, чем у нас. Все, кроме БелАЗов. Все остальное производят: и молоко, и мясо, и прочее. На рынок нас туда никто не пускал и не пустит. Я все время их за это критикую. Хоть у нас продукция (они это признают) гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Какая тогда основа сотрудничества с Европейским союзом?» – заявил Лукашенко.

В этой связи он отметил, что Москва и Минск смогут урегулировать все спорные вопросы. «Мы решим эти вопросы. Мы, по крайней мере, на одном языке разговариваем», – отметил белорусский президент.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.10.19

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