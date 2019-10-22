«Вот вам поддержка демографии и забота о малом бизнесе…» В Госдуме резко раскритиковали правительство РФ

Российская власть только декларирует заботу о гражданах, бизнесе и переход к несырьевой экономике – на деле же все происходит наоборот. «Самая главная проблема в лечении алкоголизма – убедить алкоголика в том, что он действительно болен. Наша экономика больна, пора это признать», – заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Гартунг привел последние данные Росстата, согласно которым 14% населения граждан РФ хватает денег только на еду, 49,4% – только на еду и одежду, 32% – имеют деньги на еду, одежду и товары длительного спроса, но на машину и квартиру денег не имеют. «А на машину и квартиру могут потратиться только 2,7% граждан, и меньше 1% – тех, которым на все хватает», – констатировал парламентарий, говоря о социально-экономической политике правительства РФ.

«Только что прошел совет по иностранным инвестициям, где председатель правительства заявил что российская экономика в порядке, и пожалуйста, несите ваши денежки в Российскую Федерацию. Наверное, иностранным инвесторам так и надо говорить, оптимистичный премьер так и должен поступать. Но не надо самим забывать, где на самом деле мы находимся», – подчеркнул Гартунг.

Депутат обратил внимание, что рост ВВП в последние годы составляет доли процента, доходы граждан падают, но при этом страна имеет благоприятную внешнюю конъюнктуру, поскольку львиную долю в составе экспорта составляют энергоносители. Он напомнил, что в 2017 году цена на нефть была $58, в 2018 году – $70, в этом году примерно $62 за баррель. «При этом мы повысили пенсионный возраст, НДС, не индексировали пенсии работающим пенсионерам, конфискованы пенсионные накопления, а гражданам не хватает денег практически ни на что, – заявил Гартунг. – Внешний долг у нас минимален, но мы заморозили выплату внутреннего долга, вкладов времен СССР. (...) Сбербанк сегодня не бедствует, около трлн рублей прибыль, и половина этих денег, которая должна в виде дивидендов поступить в бюджет, могла бы пойти на выплату государственного долга. Если этого мало – пожалуйста, 5 трлн неиспользованных денег сегодня накопился профицит бюджета, а к концу года будет еще больше. Банки в целом заработали полтора трлн рублей, нефтегазовый сектор – около 7 трлн».

Парламентарий указал, что льготами по налогу на имущество и транспортному налогу имеют возможность пользоваться олигархи, но не многодетные семьи, которым Госдума на прошлой неделе отказала в такой возможности. «Отклоняем закон о поддержке семей, имеющим детей… При этом социальные службы пытаются отнять у многодетной семьи детей за то, что они не могут их прокормить. Они вынуждены бежать в другой регион. Вот вам поддержка материнства и детства», – сказал Гартунг.

«Заявляем о благоприятном инвестиционном климате – и возбуждаем дела за вывод средств по поддельным документам за рубеж и организованное преступное сообщество – по этим статьям проходят бизнесмены, а под признаки ОПГ может попасть любое предприятие. Потому что там есть структура, и если кому-то покажется, что у него главная цель не получение прибыли, а преступные доходы, вот вам и ст. 210 УК РФ», – заявил депутат.

Он также отметил, что при декларировании поддержки малого бизнеса правительство внесло новые правила о размещении нестационарных объектов не ближе 15 метров от зданий. «Это почти 100% нестационарных торговых объектов в регионах, и они идут под снос. Вот вам забота о малом бизнесе», – подчеркнул он.

По его словам, такая же проблема возникает с «регуляторной гильотиной» и заменой старых санитарных норм на новые – например, как сказал депутат, на заводах около сталеплавильных печей теперь температура на рабочих местах должна составлять не выше 20 градусов. «Как вы это себе представляете, у открытой печи?» – поинтересовался он, подчеркнув, что по таким правилам можно закрыть любое предприятие.

«Что же делать? Самая главная проблема в лечении алкоголизма какая? Убедить алкоголика, что он действительно больной, – заявил Гартунг. – Поэтому для начала правительству надо признать, что российская экономика больна, и нужны меры лечения. Так вот, наша экономика – больна».

По оценке парламентария, России нужно избавиться от сырьевой болезни, а для этого требуется отменить налоговый маневр в нефтяной отрасли, что понизит цены на бензин и повысит доходы бюджета, ввести дифференцированный НДС для экспортеров сырья, ввести поддержку несырьевого экспорта, провести реформы судебной и правоохранительной систем. «Ну нельзя, чтобы человек вышел на пробежку, ему сломали ногу, и его же обвинили, что он еще участвовал в какой-то акции», – указал Гартунг на скандальное дело московского дизайнера Константина Коновалова.

Кроме того, по его мнению, поддержку правительство должно оказывать не представителям из списка миллиардеров «Форбс», а системе образования, здравоохранения, науке, «вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, принять комплексный закон о поддержке семей с детьми, начать выплату вкладов в Сбербанке».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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