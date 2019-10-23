Правительство РФ перестроит госпрограммы в нацпроекты

С 2021 года государственные программы в федеральном бюджете будут построены по принципу национальных проектов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый вице-премьер, глава минфина РФ Антон Силуанов, выступая сегодня в нижней палате российского парламента и отвечая на вопрос депутата Госдумы Антона Гетты.

Парламентарий поинтересовался, когда правительство РФ изменит отношение к верстке госпрограмм, многие из которых являются формальными и не решают поставленные задачи, а их результативность даже не может быть оценена. «Счетная палата говорит, что многие госпрограммы не подлежат оценке, – обратил внимание Гетта на заключение ведомства, прозвучавшее на заседании думского комитета по бюджету. – По мнению Счетной палаты, в 2020 году не будут достигнуты 280 показателей, а это 19% от общего количества».

«Постановка вопроса абсолютно правильная, – признал Силуанов. – Мы в правительстве приняли решение с 2021 года госпрограммы построить по принципу национальных проектов – то есть цели, ресурсы, ответственные, и этапы контроля».

Сегодня Государственная дума в первом чтении рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

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