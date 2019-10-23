российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 октября 2019, 12:49 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Правительство РФ перестроит госпрограммы в нацпроекты

С 2021 года государственные программы в федеральном бюджете будут построены по принципу национальных проектов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый вице-премьер, глава минфина РФ Антон Силуанов, выступая сегодня в нижней палате российского парламента и отвечая на вопрос депутата Госдумы Антона Гетты.

Парламентарий поинтересовался, когда правительство РФ изменит отношение к верстке госпрограмм, многие из которых являются формальными и не решают поставленные задачи, а их результативность даже не может быть оценена. «Счетная палата говорит, что многие госпрограммы не подлежат оценке, – обратил внимание Гетта на заключение ведомства, прозвучавшее на заседании думского комитета по бюджету. – По мнению Счетной палаты, в 2020 году не будут достигнуты 280 показателей, а это 19% от общего количества».

«Постановка вопроса абсолютно правильная, – признал Силуанов. – Мы в правительстве приняли решение с 2021 года госпрограммы построить по принципу национальных проектов – то есть цели, ресурсы, ответственные, и этапы контроля».

Сегодня Государственная дума в первом чтении рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

«Россия и Сербия на поворотах судьбы»: в Белграде презентовали русскую книгу о проблемах балканского региона. / «Это вряд ли реально сделать»: Счетная палата не верит в экономической прогноз правительства РФ. / В Москве задержан замглавы «Комитета за гражданские права». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

Налоговики на низком старте: бизнесу, который перевел работников в самозанятые, грозят санкции

Страна чудес: в России действует правительство фокусников и манипуляторов

«Это вряд ли реально сделать»: Счетная палата не верит в экономической прогноз правительства РФ

Минфин РФ готов отдать средства ФНБ регионам

«Наши граждане второго сорта?» Правительство и Госдума вновь решили заморозить советские вклады в Сбербанке

«Вот вам поддержка демографии и забота о малом бизнесе…» В Госдуме резко раскритиковали правительство РФ

Цены вырастут до 25%: Россия на пороге очередного «гречневого кризиса»

В Госдуме пытаются продавить решение о строительстве метро в Челябинске и Перми

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Госдума, правительство РФ,