Повышенная секретность: в России хотят вернуть «военную тайну»

Министерство обороны РФ планирует вернуть в законодательство понятия «военная тайна». Как пишут «Известия», решение уже принято и сейчас идет обсуждения формальностей, в том числе перечень сведений, которые признают военной тайной.

Как сообщается, разработка юридической нормы «тайна в области обороны» должна быть завершена в следующем году. Предполагается, что запретные списки попадут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также планах мобилизации.

В первую очередь речь идет о документах с грифом «Конфиденциально», «ДСП» (для служебного пользования) а также, например, геотеги в соцсетях и информация о дислокации и внутреннем положении дел в воинских частях во время ведения боевых действий или подготовке к ним, а также при контртеррористических операциях. Формально это не секретные сведения, и привлечь к серьезной ответственности за их утечку сейчас нельзя.

Как поясняют источники, таким образом в нынешнем виде закон «О гостайне» не в полной мере учитывает армейскую специфику – в вооруженных силах гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все эти данные защищены законом.

Между тем эксперты неоднозначно относятся к таким планам. В частности, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Владимир Рубанов, который в 1990-е годы занимал пост заместителя секретаря Совбеза, отметил, что, если правоприменительная практика будет произвольной и не ограниченной законом, «эти нормы будут представлять опасность для общества». «Новая норма не должна позволить уходить из-под контроля общества. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Для того, кто хочет уйти», – сказал он.

Юристы также с сомнением относятся к необходимости возвращения «военной тайны». В законодательстве есть понятие сведений конфиденциального характера – в этот утвержденный главой государства перечень входят, в частности, персональные данные граждан. Кроме того, существует категория информации ограниченного доступа. Под нее подпадает тайна усыновления, а также врачебная, адвокатская, судебная, нотариальная, банковская и коммерческая тайны и целый ряд сведений других видов – вплоть до тайны исповеди. Все эти категории сведений охраняются разными нормами законодательства.

В период СССР понятия государственной и военной тайны были разведены, и ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи УК. Какие военные сведения, не составляющие гостайны, не подлежали оглашению, определяли ведомственные документы.

В УК РСФСР ст. 259 «Разглашение военной тайны или утрата документов, содержащих военную тайну» при отсутствии «признаков измены Родине» либо утрата соответствующих документов влекли за собой до 10 лет заключения.

В 1990-е годы от «военной тайны» отказались. Часть информации, относящейся к Вооруженным силам, была отнесена к гостайне, а некоторые сведения перестали быть секретными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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