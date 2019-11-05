«Сойдет ли это с рук?» В Госдуме раскрыли «спрут» сенатора и губернатора Воробьевых

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой проверить деятельность сенатора Юрия Воробьева, который является отцом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентарий указал, что комиссия Воробьева должна была прояснить историю с видом на жительство Арашукова в ОАЭ, что уже являлось бы основанием для снятия с него полномочий, но этот вопрос «заволокитили».

«Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев возглавляет комиссию Сената по контролю за доходами. В начале года я инициировал проверку в отношении Арашукова (Рауф Арашуков – сенатор от Карачаево-Черкесии, 30 января 2019 г. задержан прямо в зале Совета Федерации, – ред.) на наличие вида на жительство в ОАЭ. Воробьев-старший нарушил все, что можно, чтобы ее не проводить и не публиковать результаты на сайте Совета Федерации, – возмущенно сказал Рашкин. – В 2017 году они же проводили проверку наличия вида на жительство, и ничего не нашли. Я официально обращаюсь к Валентине Ивановне Матвиенко: сойдет ли ему это с рук? Если да – ни о какой борьбе с коррупцией в Совете Федерации не может идти и речи. Вот такой спрут у нас под носом распустился».

Рашкин подчеркнул, что речь идет о родственных связях – сенатор Воробьев является отцом губернатора Московской области Андрея Воробьева. К последнему у коммунистов также накопилась масса претензий из-за судебного преследования экс-кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина. «Мы стали свидетелями шестой рейдерской атаки, которая грозит закончиться уничтожением предприятия», – заявил парламентарий, напомнив, что в конце прошлой недели суд обязал Грудинина выплатить акционерам совхоза имени Ленина более 1 млрд рублей.

Ситуацию с подмосковными судами после такого решения Рашкин назвал беспределом. При этом он подчеркнул, на земли совхоза «жадно смотрит соседний застройщик ГК «Самолет», одним из владельцев которого выступает инвестиционная группа «11» – принадлежащая, по его словам, брату и матери губернатора Подмосковья.

«Не случайно из бюджета Московской области израсходованы миллиарды на публикацию в СМИ и соцсетях, как мы видим, чернухи о врагах губернатора Воробьева. Я убежден, что практика такого расходования бюджетных средств порочна и по сути глубоко коррупционна!» – возмущенно заявил Рашкин.

Кроме того, как отметил депутат, также широко в СМИ обсуждается деятельность благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», «президентом и основателем которого является спутница Воробьева Екатерина Багдасарова». «Не в том ли заключается благотворительность фонда, что эта спутница покупает себе эксклюзивную квартиру в Хамовниках, площадью под 350 кв метров, которая по данным СМИ оценивается в 400 млн рублей? – указал он. – Это дом, над дизайном которого работал племянник королевы Великобритании. На какие деньги, если она не ведет никакого бизнеса? А налоговая сообщает, в отношении фонда уже неоднократно составлялись акты и выносились решения о привлечении к ответственности за совершенные налоговые правонарушения».

При этом, как заявил Рашкин, в целом в России состояние 200 богатейших бизнесменов превышает золотовалютные резервы страны и банковские накопления всех граждан. «И на этом фоне всякие жуликоватые физиономии крупных чиновников рассказывают гражданам, что нельзя прекращать их бесчинства, иначе пострадает стабильность. Они топчут демократию ногами. Они плевали на реальные волеизъявления граждан на выборах в Приморье, в Москве, в Подмосковье и других регионах. И это – стабильность?» – поинтересовался он.

Рашкин констатировал, что в последние годы ситуация в России стремительно дестабилизируется. «20 млн за чертой бедности! 26% детей – нищие! Вы только вслушайтесь: 26% детей – нищие. В нашей стране», – подчеркнул депутат.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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