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Четверг, 14 ноября 2019, 14:12 мск

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Госдума «сценарно осудила» КПРФ: депутат Рашкин признан нарушителем этики за слова о «спруте» в Совете Федерации

Сегодня пленарное заседание нижней палаты российского парламента началось скандалов, которые депутат Госдумы от компартии Николай Коломейцев назвал «сценарным осуждением КПРФ». Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала «красным» отказали в выступлении в рамках «парламентской десятиминутки» – поскольку ранее Совет Думы принял решение отдать ее по четвергам полностью на откуп главам фракций, однако Геннадий Зюганов на выступление не записался. После этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский с думской трибуны вновь раскритиковал КПСС, а затем руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов объявил о решении комиссии по этике, признавшей нарушителем депутата от КПРФ Валерия Рашкина, заявлявшего ранее о «спруте» в Совете Федерации.

«Слово «равны» забудьте раз и навсегда! – начал свое выступление Жириновский. – Из-за этого все войны и революции, а вы все призываете к равенству! Как могут быть равны бомж у Курского вокзала и академик?» При этом лидер ЛДПР, добившийся запрета для заявлений по четвергам в рамках «парламентской десятиминутки» для рядовых депутатов, озвучил еще одну идею – сократить время представления законопроектов в первом чтении, рекомендованных к принятию, до 5 минут, а содокладчику вообще разрешить только сообщить, согласен думский комитет или нет. Еще несколько минут Жириновский посвятил мировой политики и отличию государственного строя в странах с протестантской религией от тех, где большая часть населения исповедует ислам или христианство, а в финале – по обыкновению зацепил коммунистов.

«Пролетарии! Это смертники – они гибли везде, на рудниках, на каторге. Это партия, которая умирает, и она умерла в 1991 году, и не надо нам ее воскрешать в лице КПРФ, не надо трясти портретами Ленина и Сталина, это прошлое, которое никогда не вернется!» – заявил лидер ЛДПР.

«Это что, актуальные вопросы страны – оскорбление партии?» – поинтересовался у Жириновского коммунист Николай Коломейцев, напомнив о тематике четверговых выступлений лидеров фракций. В зале зашумели. Спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось призвать депутатов к тишине перед выступлением лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Глава думских «единороссов» со своей стороны продолжил «атаку» на КПРФ, доложив о решении депутатской комиссии по этике, которая накануне на заседании обсудила оскорбившее сенаторов СовФеда выступление члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, который в резких выражениях охарактеризовал работу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, его отца – вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева, заявив о некоем «распустившемся под носом спруте».

Неверов подчеркнул, что намеренно не сообщил о партийной принадлежности Рашкина, поскольку «это совершенно не важно в данном случае», однако эта принадлежность главы московских коммунистов его коллегам была отлично известна. Комиссия признала, что Рашкин нарушил нормы депутатской этики, и рекомендовала ему публично принести извинения тем, кого он задел в своей эмоциональной речи. «Правда, на это нужно иметь мужество», – оговорился Неверов.

«Смелый депутат Рашкин грозился прийти, но на заседание комиссии не явился», – обратил внимание лидер думской «ЕР», подчеркнув, что парламентарий «был извещен должным образом», и руководство фракции было в курсе даты и времени заседания комиссии.

Между тем, как отметил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, ранее о решениях депутатской комиссии по этике в парламенте докладывал ее председатель, а не лидер фракции «ЕР». «Комиссия по этике опровергла или подтвердила те факты, которые депутат Рашкин привел в своем выступлении?» – поинтересовался он.

«Лучше эти вопросы адресовать председателю комиссии, – ответил Неверов. – Я руководствуюсь тем решением, которое имею на руках».

«Я так понимаю, что сегодня [происходит] сценарное осуждение КПРФ, – констатировал со своей стороны депутат Коломейцев. – Но, насколько мне известно, члены КПРФ голосовали против этого решения». Неверов, сообщивший ранее, что решение было поддержано всеми, даже представителями КПРФ, с запинкой уточнил, что внимательно изучил стенограмму, в которой «ваши коллеги говорят – «ну да, лишку хватил». «Конечно, не голосовали, но в том, что депутатская этика нарушена – они говорят «да», – поправился лидер «единороссов».

Шум в зале усилился после того, как слово вновь взял Жириновский, чтобы заявить, что никаких нападок на КПРФ он не допускал, и тут же напомнил, как в начале 90-х в Москве люди шли с транспарантами «КПСС – ни ума, ни чести, ни совести».

В этой ситуации спикеру Госдумы вновь пришлось призвать депутатов к порядку, однако парламентарии успокоились далеко не сразу. Вышедшая к трибуне с докладом о законопроекте о принятии детей из одной семьи в одни садики и школы, депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева заявила, что ей очень тяжело после таких выступлений лидеров фракций. «Да, я разделяю эти идеи [КПРФ], я не могу так, как некоторые – сегодня одних поддерживать, завтра других, – сказала она под вновь усиливающийся шум и выкрики. – Ну я вообще никогда не говорила ничего этого. Мне сейчас тяжело очень». На доклад о законопроекте в итоге она потратила меньше минуты, он был принят во втором чтении единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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