«Посмотрите в зеркало»: в СовФеде обиделись на депутата Госдумы Рашкина и обвинили его во лжи

Верхняя палата российского парламента направит обращение в комиссию по этике Госдумы после выступления депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который накануне заявил о «спруте» в правительстве Подмосковья и Совете Федерации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании СовФеда сенаторы обвинили Рашкина во лжи, а представитель от Кировской области Вячеслав Тимченко предложил депутату посмотреть в зеркало, чтобы «увидеть в нем спрута, который распустился под носом».

«Вчера депутат Государственной думы г-н Рашкин в недопустимой форме озвучил провокационные высказывания в адрес комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, – заявил глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко. – Обвинил в умышленном бездействии и непрофессионализме при проверке бывшего сенатора Арашукова наличия вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах».

Сенатор подчеркнул, что комиссия действовала четко по закону, в полном объеме используя свои полномочия. По его словам, еще в 2017 году комиссия запросила МИД, посольство, Росфинмониторинг, и ответы гласили, что Арашуков не обладает таким видом на жительство. Что касается запроса в комиссию по этому поводу, направленного Рашкиным, то он поступил только 14 февраля этого года – когда Арашуков уже две недели находился в СИЗО. «Проверки в отношении вида на жительство в других государствах проводились уже другими органами, и также не нашли подтверждений», – подчеркнул Тимченко и отметил, что проверка по обращению Рашкина, тем не менее, все же прошла.

«Рашкин позволяет себе игнорировать факты и озвучивать собственные домыслы, которые не соответствуют действительности, – заявил сенатор. – То есть он осознанно лжет, и делает это в оскорбительной форме, переходя на личности, предъявляя претензии, противоречащие принятой этике общения членов парламента».

Своего коллегу Юрия Воробьева, родственным связям которого с губернатором Подмосковья Рашкин накануне посвятил значительную часть своего выступления, Тимченко назвал «честнейшим и порядочным человеком». «Прежде чем бросать такие обвинения, господин Рашкин, посмотрите в зеркало. Возможно, вы там и увидите того спрута, который распустился у вас под носом», – заявил Тимченко.

«Считаю, что высказывание депутата Рашкина направлено на провоцирование конфликта между двумя палатами», – сделал вывод сенатор и выразил уверенность, что комиссия Госдумы по этике даст оценку словам парламентария. «Прошу считать мое выступление официальным обращением в комиссию», – заключил Тимченко.

Идею сенатора поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила «не заступать за «красную линию» в политических разборках». «Без каких-либо доказательств наносить оскорбления человеку недопустимо», – констатировала она, в свою очередь охарактеризовав своего заместителя Воробьева как «очень достойного человека безупречной репутации».

«Мы все возмущены этой ситуацией. Так не могут и не должны поступать политики. Прошу вас направить обращение в адрес комиссии по этике Государственной думы, чтобы были даны оценки таким недостойным поступкам», – подчеркнула Матвиенко.

Как сообщал «Новый День», накануне на пленарном заседании Госдумы депутат от КПРФ Валерий Рашкин в резких выражениях раскритиковал работу комиссии СовФеда по контролю за доходами, которую возглавляет отец губернатора Московской области, сенатор Юрий Воробьев. По словам парламентария, он сам инициировал проверку в отношении Арашукова на наличие вида на жительство в ОАЭ. «Воробьев-старший нарушил все, что можно, чтобы ее не проводить и не публиковать результаты на сайте Совета Федерации. В 2017 году они же проводили проверку наличия вида на жительство, и ничего не нашли. Я официально обращаюсь к Валентине Ивановне Матвиенко: сойдет ли ему это с рук? Если да – ни о какой борьбе с коррупцией в Совете Федерации не может идти и речи. Вот такой спрут у нас под носом распустился», – заявил Валерий Рашкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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