Правительству Медведева требуется чудо: Счетная палата поставила под сомнение планы кабинета министров

Рост доходов населения по итогам 2019 года составит 0,1%, хотя правительство планировало поднять их до 0,9%. Если в четвертом квартале не произойдет чудо, то цель вывести из бедности полтора процента нищих россиян не будет достигнута. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила заместитель главы Счетной палаты Галина Изотова, выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По ее словам, планы по росту экономики также остаются под большим вопросом. «Больше всего нас беспокоит ожидаемый темп роста ВВП, – уточнила Изотова. – Несмотря на то, что прогноз по большинству показателей снижается, правительство ожидает рост ВВП на том же уровне – 1,3%». Учитывая, что в первом полугодии рост ВВП составил всего 0,7%, для достижения планового показателя к концу года он должен ускориться и составить во втором полугодии 1,9%. «Мы считаем, что это маловероятно, в том числе с учетом высокой базы 2018 года», – сообщила Изотова.

В Счетной палате отмечают, что к концу года вряд ли произойдет ускорение инвестиций и оборота розничной торговли, прогноз по которой снижен с 1,6% до 1,3%. При этом фиксируется падение объема платных услуг – который, как ожидалось, должен был тоже возрасти.

«Индекс деловой активности в мае опустился ниже пороговой отметки на 50 пунктов, – отметила Изотова. – Мы считаем, что рост экономики составит около 1%, на днях похожую оценку дал Центробанк». Прогноз инфляции на 2019 год, который снижен Минэком с 4,3% до 3,8%, в Счетной палате назвали реалистичным.

При этом рост реальных доходов граждан, который, как планировало правительство РФ, должен составить по итогам 2019 года 0,9%, на самом деле, скорее всего, не превысит 0,1%, полагают в ведомстве. Такая динамика не позволит продвинуться в борьбе с бедностью – при том, что правительство планировало вывести из-за этой черты полтора процента россиян. «Без дополнительных мер соцподдержки или необъяснимого резкого роста доходов населения в 4 квартале это нам видится малореалистичным», – подчеркнула Изотова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.11.19

Только половина регионов в России готовы к отопительному сезону. / Путин о коррупции на Восточном: десятки дел и «посадки», но все равно воруют сотнями миллионов. / Через десять дней медкомиссия на права станет дороже в разы – Минздрав приказал брать у всех анализы на наркотики и алкоголь (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»