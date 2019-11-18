Минск испытывает терпение Москвы на прочность: Лукашенко «ходит по красным линиям»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «ходит по красным линиям», допуская обвинения и упреки в адрес Москвы в попытке выторговать скидки на энергоресурсы. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, Минск и так имеет «абсолютно приоритетные подходы» в отношениях с Россией и должен научиться учитывать экономическую логику.

«Конечно, Александр Григорьевич ходит по «красным линиям», когда делает подобные заявления, но мы к ним уже привыкли. Буквально каждый год в ноябре, ближе к концу года, когда формируются контракты и цены на углеводород и все остальное на будущий год, он делает подобные заявления, как он думает, усиливая таким образом свою переговорную позицию за те или иные условия экономического характера. Это уже никого не удивляет, это не является сенсацией – даже было бы странно, если бы в середине ноября он таких речей не вел», – обратил внимание Мартынов.

По словам эксперта, Москва «достаточно снисходительно» относится к этому. «К нему (Лукашенко) относятся, как к старейшему бессменному президенту на постсоветском пространстве, как к нечужому человеку, как к такому двоюродному дедушке из Могилева – «ну дедушка старенький, ему простительно», – отметил он.

В этой связи Мартынов подчеркнул, что Белоруссия и так имеет «абсолютно приоритетные подходы в ценообразовании». «Для Белоруссии все дешевле, те же углеводороды. Но как однажды этот вопрос раз и навсегда определил российский президент, когда якобы не заметив, что не выключены камеры, Лукашенко на общем саммите, где присутствовали разные лидеры постсоветского пространства, завел эту песню про цены. Тогда президент России довольно четко все разъяснил, что для всех цены, безусловно, разные: для Германии – одна цена, для Белоруссии – другая цена, внутри России – третья цена. Хотите, чтобы для Белоруссии была цена, как в России – Белоруссии нужно стать частью России – вот и все», – напомнил политолог.

При этом эксперт отметил, что в данном случае речь идет об экономической логике, и Москва, безусловно, уважает суверенитет Белоруссии. «Мы, безусловно, уважаем суверенитет и независимость нашего ближайшего и самого близкого партнера и союзника. У нас общее Союзное государство, которое Лукашенко, так или иначе, ставит под сомнение в своих провокативных заявлениях. Мы с большим уважением относимся к белорусскому национальному государству, но, тем не менее, во всем есть своя логика, в том числе и в ценообразовании на энергоносители», – заключил Мартынов.

Как сообщал «Новый День», Минск отказывается подписывать дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. К таким «принципиальным вопросам», как сказал президент Белоруссии, относятся поставки углеводородов, открытие «как следует» российского рынка для белорусских товаров и снятие других барьеров.

Как заявил Лукашенко, Москва «каждый год подсовывает новые условия» Минску, и они ухудшаются с каждым годом. «Если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону Россию, да и мы всегда будем приветствовать такой союз», – добавил белорусский лидер.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.11.19

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