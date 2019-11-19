Прикрываясь Путиным: после развала здравоохранения в стране Минздрав РФ принялся за экспорт медуслуг

В России на фоне разрастающегося кризиса системы здравоохранения, который признан уже на самом высоком уровне, идет масштабная работа по развитию экспорта медицинских услуг. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заверил, что такой экспорт не ударит по россиянам. Однако реальное положение дел в отечественной медицине вызывает все больше вопросов.

Объясняя необходимость экспорта медицинских услуг, Салагай в первую очередь обратил внимание, что программа реализуется в рамках указа президента РФ Владимира Путина. «Откуда возникла задача развития экспорта? Она была поставлена 204-м указом президента, которым предусматривается объём экспорта до 1 млрд долларов, если сравнивать с 2017 годом», – сказал он.

Замминистра отметил, что за первую половину 2019 года в России в рамках государственной системы здравоохранения получили помощь около 530 тысяч иностранных граждан. «Для сравнения, в 2018 году эта цифра составляла около 300 тысяч человек, в 2017 году их было порядка 120 тысяч. Динамика устойчивая и положительная. Она, в том числе, связана и с повышением интереса к здравоохранению в Российской Федерации, к более корректному, правильному корректному и объективному формированию представления о том, какую помощь можно получить в нашей стране, каковы условия этой помощи и какой уровень квалификации тех, кто ее оказывает», – заявил Салагай.

По его словам, наиболее приоритетными с точки зрения спроса является кардиология, стоматология, офтальмология, травматология и ортопедия, а также неврология. «Это те профили, которые в наибольшей степени востребованы в государственном секторе. Если говорить о частном секторе, нужно добавить также репродуктивную медицину, эстетическую медицину», – уточнил Салагай.

Чиновник также отметил, что чаще всего российская медицина привлекает жителей Центральной Азии, которые формируют 60% «спроса». «37% – стран Европы, значительная часть из них составляют граждане Белоруссии, Сербии и Германии», – сказал он.

Сагалай также обратил внимание, что в проекте по экспорту медуслуг участвует 71 российский регион. «Это показывает, что не только федеральные учреждения вовлечены в развитие экспорта, но и учреждения субъектов, которые предоставляют медицинскую помощь очень высокого уровня – высокотехнологичную», – заявил он.

При этом замглавы Минздрава выразил уверенность, что экспорт медицинских услуг «в лучшую сторону» повлияет на отечественное здравоохранение. «Потому что одним из принципиальных условий любого участия любой организации в экспорте является предоставление услуг иностранным гражданам только тогда, когда нет никакой угрозы создания очередей или проблемы с точки зрения оказания медицинской помощи российским гражданам. Развитие экспорта часто сказывается позитивным образом – появляются новые технологии, дополнительное обучение. Возможности, которые открываются для иностранных пациентов, дают и положительные стимулы с точки зрения развития медицинской организации и оказания медицинской помощи российским гражданам», – заключил он.

Между тем, эти утверждения чиновника Минздрава звучат не вполне убедительно, учитывая реальную ситуацию в российской медицине. Граждане все чаще жалуются, что значительная часть медицинских услуг уходит в частных сектор, а записи даже к рядовому терапевту идут на недели вперед. Не случайно, что в конце октября президент РФ обратил внимание на эту наболевшую проблему. Глава государства признал недостаточность финансирования первичного звена медицины и подчеркнул, что рядовой гражданин в 80-85% случаев «ходит в свою районную поликлинику или в межрайонное какое-то учреждение», где «в ежедневном режиме должен получать качественную помощь», однако из-за системных проблем, это происходит далеко не везде.

После заявления президента, ошибки в оптимизации системы здравоохранения подтвердила и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», – признала она.

Москва, Мария Вяткина

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