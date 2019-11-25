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Понедельник, 25 ноября 2019, 13:57 мск

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В 35 регионах России возросло число ДТП

Сразу в 35 регионах России в этом году возросло количество дорожных аварий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, выступая сегодня в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации. Министр не стал приводить конкретные статистические данные, отметив лишь, что в 2020 году необходимо обратить особое внимание на повышение безопасности движения пешеходов и контроль скорости автотранспорта.

«Росавтодором совместно с регионами разрабатывается план по установке барьерных ограждений на трех- и четырехполосных участках дорог, – сообщил Дитрих. – Самые тяжелые из всех ДТП это лобовые столкновения. Регионы должны предусмотреть мероприятия по увеличению протяженности участков дорог оборудованных искусственным освещением, по устройству в населенных пунктах тротуаров для исключения наездов на пешеходов в темное время суток».

Пешеходов Дитрих призвал использовать светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках.

Примечательно, что в целом в России по итогам 10 месяцев количество ДТП снизилось на 3,5%, число раненых сократилось на 2,9%, и на 9,4% – число погибших, уточнил министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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