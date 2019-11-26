«А если они поженились?» Чиновник Минтруда РФ призвал смириться с конфликтом интересов на госслужбе

Российские чиновники и сенаторы намерены менять антикоррупционное законодательство, смягчив запрет на работу родственников в подчинении друг у друга. Пока же, по словам законодателей, следствием этого становятся фиктивные разводы, переезды детей высокопоставленных госслужащих в другие регионы, а идеальным прокурором или госслужащим может стать только круглый сирота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможных поправках в антикоррупционное законодательство сегодня шла речь на заседании за круглым столом на тему «Конфликт интересов: законодательное регулирование и правоприменительная практика» в Совете Федерации.

Как отметил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда РФ Дмитрий Баснак, формулировка, запрещающая родственникам работать друг у друга на непосредственно подчиненных и подконтрольных должностях, допускает разные толкования. Например, в крупной организации все сотрудники подконтрольны руководителю – а это означает, что его родственникам путь в эту структуру уже закрыт.

«Вот люди поженились – и что дальше? Они же не виноваты, что они друг друга полюбили? А в итоге получается ситуация, что кто-то из них должен покинуть службу, – обратил внимание Баснак. – И кто виноват, кого увольнять и как? В законодательстве нет норм, которые бы прописывали ситуацию при увольнении или перемещении [по службе]».

Вместе с тем чиновник сообщил, что Минтруд уже подготовил и внес в правительство соответствующие поправки в федеральное законодательство, касающиеся закона о гражданской службе. «У человека, который стал родственником, должно быть право перевода на другую должность», – пояснил он.

При этом директор департамента Минтруда назвал ситуации с конфликтом интересов на госслужбе неразрешимыми. «В жизни мы видим, что очень много ситуаций конфликта интересов, которые разрешить невозможно. И зачастую мы не готовы с этим как-то смириться – а мы должны с этим смириться: да, ее невозможно разрешить. С этим надо как-то дальше жить», – заявил Баснак. По его словам, это касается отдаленных населенных пунктов, где проживает большое количество родственников, отдаленных военных частей и городков, а также ряда государственных должностей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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