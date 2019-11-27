«Зловонный поток течет к могиле деда Путина»: власти Подмосковья и застройщики не видят в этом проблему

В подмосковном Красногорске фекальные стоки от новостроек грозят залить могилу деда Владимира Путина. По словам местных жителей, именно предки президента России похоронены на старинном кладбище рядом с ЖК «Ильинские луга» и «Новая Рига». О потоках канализации, которые ручьем текут по Ильинской роще, было заявлено на публичных слушаниях по проекту изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), что угрожает возникновением чрезвычайной ситуации в Москве, уверены активисты, несмотря на заверения официальных инстанций.

На общественных слушаниях 13 ноября 2019 года местные жители потребовали остановить незаконную стройку канализационных сооружений.

Источник: кадр из видео на Youtube

Проблема возникла вместе с новостройками от компаний ПИК (ЖК «Ильинские луга») и «Гранель» (ЖК «Новая Рига»). Как следует из ответа ПАО «Водоканал» на запрос РИА «Новый День», пять многоэтажек ПИКа и детсад, которые относятся к первой очереди строительства, пока по временной схеме подключены к общим очистным канализационным сооружениям села Ильинское-Усово (входит в состав Красногорска). Временные техусловия действуют до ноября 2020 года, после этого стоки от «Ильинских лугов» придется куда-то переключать. «В части строительства ЖК «Новая Рига» ГК Гранель – решение вопросов обеспечения системами ВКХ находится на стадии обсуждений возможностей и какие-либо конкретные решения пока отсутствуют», – говорится в документе.

«Пиковские» новостройки при этом уже заселены, что создает серьезную нагрузку на местную канализацию. В «Водоканале» уточнили, что капитально отремонтированные очистные способны пропускать 2100 кубометров стоков в сутки, фактические же нагрузки составляют до 1800 м3 в сутки, «что позволяет обеспечить полноценную очистку стоков». «Контроль качества очищенных стоков регулярно осуществляется подрядной ПАО «Водоканал» аккредитованной лабораторией г. Москва, Роспотребнадзором, Московодоканалом. В соответствии с предоставляемыми протоколами качество очищенных стоков соответствуют установленным нормам», – заверили в ПАО «Водоканал».

Между тем жители Ильинского утверждают, что это не так. На публичных слушаниях по изменениям в ПЗЗ, которые прошли 13 ноября, они рассказали о многочисленных нарушениях закона и предупредили о грядущей экологической катастрофе в Москве. По их словам, ручей плохо очищенных канализационных стоков течет через Ильинскую рощу к местному кладбищу. «Мы уже сейчас нюхаем зловонный поток, который течет к могиле Путина, – заявил один из участников встречи. Услышав взрыв смеха и аплодисменты, он исправился: – Извините. К могиле дедушки Путина».

Как утверждают местные активисты, похороненный на Ильинском кладбище Спиридон Иванович Путин является дедом президента России. Что касается ручья фекальных стоков, то его местные жители не раз снимали на видео – однако надзорные ведомства в голос заявляют, что его не существует.

В частности, в группе «Мортонграду.нет» в «Фейсбуке» опубликован акт осмотра очистных сооружений и прилегающей территории в поселке Ильинское-Усово – комиссия, в состав которой вошли представители администрации Красногорска, «Водоканала» и местные жители, 22 ноября этого года не обнаружила «следов сброса неочищенных стоков на рельеф на момент проверки». Не нашел их и Комитет лесного хозяйства Московской области.

Однако на Ютуб-канале «Альтернатива» еще 18 ноября появился видеоролик, в котором говорится, что ручей течет из переполненного нижнего пруда-отстойника, и качество очистки воды там, мягко говоря, оставляет желать лучшего. «Пруд переливается, и из него мутный поток продолжает течь в сторону кладбища», – отмечается в ролике.

Схема канализования ПИКовских новостроек будет изменена, сообщили РИА «Новый День» в «Водоканале». Специально для ЖК «Ильинские Луга» ГК ПИК строит собственные очистные. «КНС и ЛОС спроектированны. Проекты прошли экспертизу и находятся на начальном этапе строительства. Сроки завершения работ 4 квартал 2020 г.», – говорится в ответе «Водоканала». Тем не менее, красногорские активисты, изучившие проект, уверяют, что он незаконен, и строительство КОС будет остановлено – потому что запланированный слив даже очищенных стоков в приток реки Липки противоречит нормам СанПИН и прямо угрожает водоснабжению Москвы. Дело в том, что из притока Липки стоки прямым ходом попадут в Москву-реку, причем точка слива находится выше Рублевского водозабора и входит в зону его санитарной охраны. О том, что строить там очистные нельзя, отлично знало АО «ДАР/ВОДГЕО», которое разработало проекты строительства ЛОС и КОС в селе Ильинское. На сайте компании размещены иллюстрации к этим проектам, а в АО «Мосводоканал» на запрос редакции РИА «Новый День» сообщили, что фирма с таким названием еще в 2017 году обращалась «с просьбой предоставить информацию о наличии и размерах зон санитарной охраны источников поверхностного водоснабжения в связи с проведением инженерно-экологических изысканий по объекту «Строительство инженерных сооружений (ЛОС И КОС), напорного коллектора и водозаборного узла по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, с.п. Ильинское, вблизи пос. Ильинское-Усово».

После этого «Мосводоканал» подтвердил, что сброс сточных и дренажных вод в водные объекты в границах зон санитарной охраны запрещен. При этом, как отмечается в ответе на запрос редакции РИА «Новый День», «АО «Мосводоканал является ресурсоснабжающей организацией города Москвы и не наделено функциями согласующих, контролирующих и надзорных органов». Данных о проекте генплана Красногорска – в котором уже нарисованы «пиковские» КОС и ЛОС – в «Мосводоканале» нет, и никаких проверок он по закону предпринять не может.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», АО «ДАР/ВОДГЕО» – компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированная в подмосковной Балашихе. Должность ее генерального директора занимает Елена Леонова, а учредителями выступают шесть физлиц и ФГУП «НИИ Водгео» – в том числе экс-гендиректор государственного НИИ «Водгео» Николай Куранов. За последние три года «ДАР/ВОДГЕО» выиграла госзакупки как минимум на полтора миллиарда рублей.

Администрация Красногорска не ответила на официальный запрос РИА «Новый День». Проигнорировала запрос редакции и ГК ПИК – так же, как и Госстройнадзор Московской области. При этом глава надзорного ведомства Артур Гарибян не далее, чем пару недель назад в Государственной думе докладывал о положении дел с проверками подмосковных строек.

На публичных слушаниях 13 ноября жители Красногорска отказались поддерживать изменения в ПЗЗ, меняющие статус участка земли для строительства КОС. При этом сама стройка, судя по кадрам, снятым с квадрокоптера, уже в полном разгаре.

Красногорские экозащитники настаивают, что «в случае реализации планов по сливу канализации в приток Москвы-реки экологическая катастрофа для Москвы и Подмосковья неминуема». «Сейчас стоки текут на могилы, завтра притекут в дома жителей, послезавтра – в Москву-реку и дальше к вам, дорогие москвичи», – предупреждают активисты в группе общественников в «Фейсбуке».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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