«Корь, ветрянку и краснуху променяли на детские аллергии и аутизм»: от фармкомпаний потребовали раскрыть состав вакцин

Массовая заболеваемость российских детей может быть связана с вакцинацией, однако государство не заставляет производителей препаратов раскрывать состав препаратов, не повышает выплаты по инвалидности, полученной вследствие иммунизации, а в обществе всерьез высказываются предложения о принудительной вакцинации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил общественник Тимур Рябоконь, выступая накануне на заседании «круглого стола» в Госдуме. При этом он подчеркнул, что не намерен пропагандировать ни отказ от прививок, ни их пользу. «Этот вопрос каждый родитель должен решать для себя», – пояснил он.

Рябоконь привел данные директора центрального НИИ эпидемиологии академика Василия Акимкина о том, что в России категорически об отказе от иммунизации заявляют 5% населения страны, позиция 55% обусловлена избирательностью выбора. Исходя из этих данных, получается, что примерно 60% населения России весь национальный календарь прививок детям колоть не будут. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова публично заявляла, что охват детей и взрослых плановыми прививками составляет больше 97%.

«Исходя из этого, никаких проблем в нашей стране нет, – отметил общественник. – Однако судя по нескольким заседаниям, посвященным теме прививок, верить придется данным академика Акимкина».

Несмотря на то, что Роспотребнадзор возлагает вину за массовые отказы от прививок на антивакцинальное лобби, сами граждане России считают, что причина – в работе системы здравоохранения, именно так ответили 87% респондентов в опросе радио «Эхо Москвы».

При этом, как подчеркнул Рябоконь, поставленная чиновниками от здравоохранения цель охватить прививками 100% населения «опасна и антинаучна». Дело в том, что иммунитет каждого человека уникален, как отпечаток пальца. Невозможно создать из десятков миллионов уникальных иммунитетов некий коллективный иммунитет. Кроме того, по его словам, необходимо знать, что у 20-30% людей после вакцинации антитела не вырабатываются – то есть защита не состоялась, однако после вакцинации это никто не проверяет.

Одна из причин отказа родителей от прививок – опасения поствакцинальных осложнений и инвалидности ребенка. Рябоконь привел данные, опубликованные в 2017 году Росстатом: у детей в возрасте до 1 года – 48% заболеваний относится к органам дыхания, в группе от 0 до 14 лет цифра возрастает до 65%.

«В 2017 году в Кировской области было проведено совместное научное исследование департамента образования и лечебного центра «Гермес». Доктор Михаил Сватковский проводил обследование детей до 14 лет в трех школах Кирова, – рассказал общественник. – Количество здоровых детей из вторых классов – всего 4%. Их обследовали невролог и травматолог-ортопед. Все дети от 4 до 14 лет прошли полную вакцинацию. Основные жалобы детей: утомляемость, гипервозбудимость, плохое запоминание, плохой сон, капризность, головные боли, повышенная потливость и масса других жалоб, которые вроде бы не связаны между собой, но все они – клиника интоксикации головного мозга тяжелыми металлами. Самое частое откуда попадают металлы в организм – это вакцины. Каждая вакцина содержит несколько компонентов, которые являются токсичными для мозга человека. Соли ртути, алюминий, формальдегид. А полный состав, как мы все знаем, держится в секрете и никогда нигде не пишется».

Как отметил Рябоконь, Роспотребнадзор еще в 2017 году сообщал, что в России снижается число абсолютно здоровых детей, происходит стремительный рост хронических заболеваний и функциональных нарушений во всех возрастных группах. Частота хронических болезней увеличилась в два раза: более половины школьников 7-6 лет и 60% старшеклассников имеют хронические заболевания.

Общественник также обратил внимание, что такого календаря прививок, как в России, нет ни в одной стране мира. По его словам, на «круглом столе» в Мосгордуме депутат блока «Моя Москва» Елена Николаева высказала мнение, что календарь прививок в России во многом мог быть пролоббирован формацевтическими компаниями. Кроме того, согласно статистике заболеваний астмой по всему миру за 100 лет, корреляция между численностью заболеваний астмой во всем мире полностью совпадает с графиком прививок. «В странах, где не прививают, астмы практически нет, сказала депутат Николаева», – сообщил Рябоконь.

Он подчеркнул, что «массовыми вакцинациями БЦЖ в роддомах по стране разносят туберкулез, на западе новорожденным БЦЖ не колют, более того, у нас активно вакцинируют недоношенных детей».

Активист также отметил, что в вакцинации нуждаются не все дети, а тех, кому она действительно нужна, должен выявлять врач-иммунолог – а не педиатр. Однако в России эта работа вообще не ведется. «В нашей стране стремительно увеличивается количество больных детей. И такие заболевания, как корь, ветрянку и краснуху мы поменяли на детские аллергии, онкологии, аутоиммунные заболевания, атопические дерматиты, аутизм и другие тяжелые состояния наших детей», – констатировал Рябоконь.

При этом он подчеркнул, что чиновники не настроены признавать поствакцинальные осложнения у детей, говоря только о примерно 250 случаях в год по всей стране. Родителям заболевших детей врачи заявляют, что «после» – не значит «вследствие». «Но родителям нужны здоровые дети, а не заученные мантры в стиле доктора Мясникова, который публично обзывает идиотами тех родителей, которые законно не желают вакцинировать своих детей», – заявил общественник.

В то же время Рябоконь сообщил, что очень хотел бы получить ответы на несколько вопросов от Минздрава и Роспотребнадзора. В частности, родителей интересует, какие меры принимает государство, чтобы обязать всех производителей показывать полный состав вакцин, почему не проводятся серьезные открытые исследования о влиянии вакцинации на здоровье детей, почему не исследуется состояние здоровья привитых и непривитых групп детей.

Кроме того, у общественников есть вопросы по поводу отказов в расширении перечня поствакцинальных осложнений и причин «заморозки» «смехотворных сумм выплат, которые положены по инвалидности вследствие ПВО». «Я уже не говорю про смерть», – подчеркнул он.

Как считает общественник, запрет на посещение садиков и школ детьми без реакции Манту незаконен. Право на образование гарантирует гражданам страны Конституция и федеральный закон об образовании, и они имеют превалирующую силу над СанПиН, который предписывает проводить пробу всем воспитанникам образовательных учреждений. Рябоконь напомнил о скандальных случаях из-за Манту в Тюмени и Екатеринбурге. В уральской столице Роспотребнадзор потребовал признать родителей отказников экстремистами.

Представители фракции КПРФ в Госдуме, выступившей организатором встречи, в итоге отметили, что «колоссальный прессинг и презрение к своим правам родители чувствуют в каждой школе, детском саду и поликлинике».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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